Saradnja EPBiH i SBK na realizaciji projekata VE Vlašić, FNE Gračanica 1 i Gračanica 2

U Travniku je danas ozvaničena saradnja Elektroprivrede BiH i Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona kroz potpisivanje Ugovora o koncesiji za izgradnju, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje postrojenja Vjetroelektrana „Vlašić“, kao i aneksa na postojeće ugovore o koncesiji za fotonaponske elektrane „Gračanica 1“ i „Gračanica 2“ na području općine Bugojno. Dokumente su potpisali generalni direktor Elektroprivrede BiH dr.sci. Sanel Buljubašić i ministar privrede SBK Sedžad Milanović.

Potpisivanjem ugovora predviđena je saradnja Elektroprivrede BiH i Srednjobosanskog kantona na projektima od zajedničkog interesa, s posebnim fokusom na unapređenje energetske infrastrukture, sigurnost snabdijevanja električnom energijom, te podršku razvoju industrijskih i privrednih kapaciteta.

Saradnjom na projektima VE „Vlašić“ i fotonaponskih elektrana „Gračanica 1“ i „Gračanica 2“, stvaraju se preduslovi za realizaciju budućih investicija i projekata koji će doprinijeti ekonomskom rastu, otvaranju novih radnih mjesta, unapređenju energetskog sistema i jačanju saradnje između kantonalnih institucija i javnih preduzeća, koja su od strateškog značaja za Bosnu i Hercegovinu.

Vjetroelektrana „Vlašić“, koja će imati do 9 vjetroagregata ukupne snage 50 MW s procijenjenom godišnjom proizvodnjom od 112 do 116 GWh, gradiće se na nenaseljenom platou Vlašića na nadmorskoj visini 1850 metara, što je za 1000 metara više u odnosu na podveleški plato.

Vrijednost investicije je 90 miliona eura. Krajem decembra 2025. godine, Vijeće ministara BiH je utvrdilo prijedloge sporazuma o zajmu i grantovima s Razvojnom bankom Njemačke (KfW) za realizaciju projekta Vjetroelektrane, u ukupnoj vrijednosti 38,43 miliona eura, uključujući i propratne mjere.

Uz saglasnost Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), u decembru 2025. godine, objavljena je finalna faza nabavke izgradnje fotonaponskih elektrana „Gračanica 1“ i „Gračanica 2“, zaključen je Ugovor o pravu građenja pogona ukupne snage 45 MW, a u toku su aktivnosti u vezi s priključenjem na prijenosnu mrežu i postupci koje se odnose na eksproprijaciju i izmjenu namjene zemljišta.