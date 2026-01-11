Na pomolu novo poskupljenje struje, Elektroprivreda BiH najavljuje rast mrežarine

Poskupljenje struje ponovo je u fokusu nakon što je objavljen Plan poslovanja Elektroprivrede BiH za period 2026–2028. godina, u kojem se najavljuje da će u narednim godinama doći do rasta cijena električne energije, kao i do povećanja mrežarine.

U ovom dokumentu Elektroprivreda BiH navodi da se već krajem 2025. ili početkom 2026. godine očekuje pokretanje tarifnog postupka za povećanje cijene mrežarine, a da bi nova, viša mrežarina mogla stupiti na snagu tokom 2026. godine. Iako konkretni procenti poskupljenja mrežarine nisu navedeni, ističe se da je sadašnja cijena neodrživa jer se distributivna mrežarina nije mijenjala još od 2011. godine.

Kada je riječ o cijeni električne energije, dokument govori o onome što građane najviše zanima. Navodi se da je postepeno povećanje cijena električne energije, naročito za domaćinstva, nužno ako se želi dugoročno očuvati stabilno snabdijevanje i domaća proizvodnja struje. U Planu se kaže da je cijena struje za domaćinstva i dalje ispod stvarne proizvodne cijene, uprkos ranijim korekcijama cijena iz 2024. i 2025. godine.

Elektroprivreda BiH u dokumentu ne navodi konkretne procente za novo poskupljenje električne energije. Cijene će morati rasti kako bi se pokrili sve veći troškovi proizvodnje, održavanja sistema, ulaganja u nove objekte i buduće obaveze koje dolaze sa energetskom tranzicijom i mogućim uvođenjem taksi na emisije CO2.

U Planu se dodatno objašnjava da se kroz politiku cijena pokušava pronaći balans između finansijske održivosti Elektroprivrede BiH i potrebe da građani i privreda imaju stabilno snabdijevanje električnom energijom. Ipak, naglašava se da bez rasta cijena taj balans više nije moguće održati.

Drugim riječima, iako tačni iznosi još nisu poznati, dokument zvanično potvrđuje ono o čemu se već duže govori. Poskupljenje struje i povećanje mrežarine u Federaciji BiH u narednim godinama praktično su neizbježni, a prvi konkretni potezi u tom pravcu očekuju se već tokom 2026. godine.