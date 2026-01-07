U Tuzlanskom kantonu bez struje još 560 potrošača, sanacija u toku

Od ranih jutarnjih sati na području Zeničko – dobojskog kantona povećan je broj kupaca bez električne energije u odnosu na večernje sate prethodnog dana. Bez snabdijevanja trenutno je njih oko 3000 u Olovu, Kaknju, Tešnju Zenici i Doboj Jugu. Sve raspoložive ekipe su na terenu i sanacija kvarova se očekuje do kraja dana.

Novi kvarovi u toku noći su evidentirani i u Hercegovačko-neretvanskom kantonu posebno u Konjicu i Gornjem Vakufu u Srednjobosanskom kantonu. Bez električne energije u ova dva kantona je oko 4000 kupaca.

Situacija u Tuzlanskom kantonu se stabilizuje. Elektromonterske ekipe rade na saniranju kvarova koji su izazvali prekid u snabdijevanju električnom energijom za 560 potrošača.

U Unsko-sanskom kantonu stanje je stabilno, a u toku dana se očekuje i normalizacija napajanja područja Nišićke visoravni.

Elektroprivreda BiH upućuje zahvalnost građanima i privrednicima koji pružanjem svesrdne pomoći elektromonterskim ekipama na terenu, doprinose stabiliziranju snabdijevanja.