U Tuzlanskom kantonu bez struje još 560 potrošača, sanacija u toku

Arnela Šiljković - Bojić
Prekidi u snabdjevanju električnom energijom, Dalekovod, elektična anergija, struja, cijene struje, proizvodnja struje
Foto: Fena (Arhiva)

Od ranih jutarnjih sati na području Zeničko – dobojskog kantona povećan je broj kupaca bez električne energije u odnosu na večernje sate prethodnog dana. Bez snabdijevanja trenutno je njih oko 3000 u Olovu, Kaknju, Tešnju Zenici i Doboj Jugu. Sve raspoložive ekipe su na terenu i sanacija kvarova se očekuje  do kraja dana.

Novi kvarovi u toku noći su evidentirani i u Hercegovačko-neretvanskom kantonu posebno u Konjicu  i Gornjem Vakufu u Srednjobosanskom kantonu. Bez električne energije u ova dva kantona je oko 4000 kupaca.

Situacija u Tuzlanskom kantonu se stabilizuje. Elektromonterske ekipe rade na saniranju kvarova koji su izazvali prekid u snabdijevanju električnom energijom za 560 potrošača.

U Unsko-sanskom kantonu stanje je stabilno, a  u toku dana se očekuje i normalizacija napajanja  područja Nišićke visoravni.

Elektroprivreda BiH upućuje zahvalnost građanima i privrednicima koji pružanjem svesrdne  pomoći elektromonterskim ekipama na terenu, doprinose  stabiliziranju  snabdijevanja.

 

 

pročitajte i ovo

Vijesti

EP BIH: Pored oglasa za posao u TE Tuzla traži se...

BiH

Naplata RTV takse i ove godine uz račun za struju

Vijesti

EPBiH u naredne tri godine planira ulaganja od 1,73 milijarde KM

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

BiH

Elektroprivreda BiH smanjuje emisije sumpordioksida u TE Kakanj za 98,5 posto

BiH

Prilika za studente iz BiH: Otvoren poziv za ferijalni rad u Njemačkoj 2026:

Tuzla i TK

FHMZ upozorava: Temperature i do minus 14 stepeni u dijelovima BiH

Tuzla i TK

MZ Tupković: Nakon tri dana bez električne energije, mještani organizovali protest

Tuzla i TK

Grad Tuzla organizuje javni uvid i raspravu o regulacionom planu „Topolica“

Tuzla i TK

JKP Komunalac Tuzla u punom kapacitetu na terenu zbog snježnih padavina

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]