EP BIH: Pored oglasa za posao u TE Tuzla traži se još radnika širom BiH

Elektroprivreda Bosne i Hercegovine raspisala je više oglasa za prijem radnika i pripravnika u podružnice širom Bosne i Hercegovine. Pored oglasa za prijem radnika u Termoelektranu Tuzla, o kojem smo ranije pisali raspisani su oglasi za prijem radnika i u Termoelektrani Kakanj i Elektrodistribuciji Bihać, kao i oglas za prijem pripravnika u Termoelektrani Tuzla.

Oglas za prijem pripravnika u Termoelektrani Tuzla možete pronaći na OVOM LINKU.

Oglas za prijem radnika u Termoelektrani Kakanj možete pronaći na OVOM LINKU.

Oglas za prijem radnika i pripravnika u Elektrodistribuciji Bihać možete pronaći na OVOM LINKU.