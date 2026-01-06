EP BIH: Pored oglasa za posao u TE Tuzla traži se još radnika širom BiH

Nedžida Sprečaković
Elektroprivreda BiH
Zgrada EP BiH

Elektroprivreda Bosne i Hercegovine raspisala je više oglasa za prijem radnika i pripravnika u podružnice širom Bosne i Hercegovine. Pored oglasa za prijem radnika u Termoelektranu Tuzla, o kojem smo ranije pisali raspisani su oglasi za prijem radnika i u Termoelektrani Kakanj i Elektrodistribuciji Bihać, kao i oglas za prijem pripravnika u Termoelektrani Tuzla.

Oglas za prijem pripravnika u Termoelektrani Tuzla možete pronaći na OVOM LINKU.

Oglas za prijem radnika u Termoelektrani Kakanj možete pronaći na OVOM LINKU.

Oglas za prijem radnika i pripravnika u Elektrodistribuciji Bihać možete pronaći na OVOM LINKU.

pročitajte i ovo

BiH

Naplata RTV takse i ove godine uz račun za struju

Vijesti

EPBiH u naredne tri godine planira ulaganja od 1,73 milijarde KM

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

BiH

Elektroprivreda BiH smanjuje emisije sumpordioksida u TE Kakanj za 98,5 posto

Vijesti

Blok 4 TE Tuzla ponovo u pogonu nakon kapitalnog remonta vrijednog...

Vijesti

Snijeg usporio poštanske usluge: Otežana i isplata penzija u dijelovima BiH

Vijesti

Crni led na cestama BiH otežava saobraćanje

Vijesti

Pristupanje SEPA-i ključno za privredu BiH: Poslodavci traže ubrzanje procesa

Vijesti

Rast broja penzionera nadmašuje povećanje penzije

Vijesti

INZ upozorava: Snijeg, led i niske temperature povećavaju rizike po zdravlje građana

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]