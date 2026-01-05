EPBiH: Termoelektrana Tuzla raspisala oglas za prijem radnika

Adin Jusufović
GV Tuzla, Termoelektrana

JP Elektroprivreda BiH, Podružnica Termoelektrana „Tuzla“, raspisala je oglas za prijem radnika na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Konkursom je obuhvaćen veći broj radnih mjesta različitih profila, od stručnih saradnika i inženjera, do tehničkih i operativnih zanimanja.

Oglasom se traže stručni saradnici za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, inženjeri smjene i inženjeri područja, pravni i opći saradnici, kao i pomoćnici strojara kotla, rukovaoci elektrokomande, pogonski električari, rukovaoci dekarbonizacije, bravari, elektromehaničari, skelari i vozač dežurni. Broj izvršilaca i uslovi razlikuju se u zavisnosti od radnog mjesta, a uključuju odgovarajuću stručnu spremu i propisano radno iskustvo.

Kandidati su dužni uz potpisanu prijavu dostaviti kratku biografiju i dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova, uz jasno naznačen naziv i redni broj radnog mjesta na koje se prijavljuju. Za dio pozicija predviđeni su pismeni i usmeni ispiti, dok će ostali kandidati biti pozvani na usmeni razgovor.

Oglas ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama, a prijave se dostavljaju na adresu JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica Termoelektrana „Tuzla“, Industrijska 4, Bukinje.

Više o oglasu te načinu prijave čitajte OVDJE

 

pročitajte i ovo

Vijesti

EPBiH: Prije roka završeni radovi na velikom dimnjaku TE „Kakanj“

Tuzla i TK

TE Tuzla dobija novo ruho: 170 miliona KM za ekološku modernizaciju

Vijesti

Elektroprivreda BiH zapošljava nove radnike u više gradova

Vijesti

EPBiH planira izgradnju osam solarnih elektrana u Tuzli i okolini do...

BiH

Rudnik Zenica mora djelovati, podrška ne može zamijeniti proizvodnju

BiH

Elektroprivreda BiH dobila 2 miliona eura za zelenu tranziciju

Tuzla i TK

Problemi u saobraćaju na putevima Tuzla–Živinice i Šićki Brod

Vijesti

Vatrogasci uklanjaju drveće koje se srušilo pod težinom snijega /VIDEO/

Istaknuto

Snijeg otežava saobraćaj u Tuzlanskom kantonu, bez struje pojedina prigradska naselja

Magazin

It boje 2026: Kako ih nosimo u stvarnom životu, od jutarnje kafe do večernjih izlazaka

Tuzla i TK

Kilometarske kolone u naselju Šićki Brod, otežano saobraćanje

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]