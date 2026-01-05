EPBiH: Termoelektrana Tuzla raspisala oglas za prijem radnika

JP Elektroprivreda BiH, Podružnica Termoelektrana „Tuzla“, raspisala je oglas za prijem radnika na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Konkursom je obuhvaćen veći broj radnih mjesta različitih profila, od stručnih saradnika i inženjera, do tehničkih i operativnih zanimanja.

Oglasom se traže stručni saradnici za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, inženjeri smjene i inženjeri područja, pravni i opći saradnici, kao i pomoćnici strojara kotla, rukovaoci elektrokomande, pogonski električari, rukovaoci dekarbonizacije, bravari, elektromehaničari, skelari i vozač dežurni. Broj izvršilaca i uslovi razlikuju se u zavisnosti od radnog mjesta, a uključuju odgovarajuću stručnu spremu i propisano radno iskustvo.

Kandidati su dužni uz potpisanu prijavu dostaviti kratku biografiju i dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova, uz jasno naznačen naziv i redni broj radnog mjesta na koje se prijavljuju. Za dio pozicija predviđeni su pismeni i usmeni ispiti, dok će ostali kandidati biti pozvani na usmeni razgovor.

Oglas ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama, a prijave se dostavljaju na adresu JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica Termoelektrana „Tuzla“, Industrijska 4, Bukinje.

Više o oglasu te načinu prijave čitajte OVDJE