Elektroprivreda BiH: Tokom snježnih nepogoda otklonjeno više od 2.300 kvarova na elektro mreži

Elektroprivreda BiH je od početka snježnih padavina u nedjelju, 4. januara, pa do ranih jutarnjih sati 11. januara, uspješno otklonila ukupno 2.318 kvarova na distributivnoj mreži i elektroenergetskim objektima, saopćeno je iz ove kompanije.

Kako navode, zahvaljujući izuzetnom zalaganju, visokoj stručnosti i požrtvovanom radu na terenu, ekipe su dale maksimalan doprinos očuvanju stabilnosti elektroenergetskog sistema u izuzetno teškim vremenskim uslovima koje su obilježile obilne snježne padavine i niske temperature.

Uprkos stalnoj pojavi novih kvarova i nepredvidivosti vremenskih prilika, brzom reakcijom i dobrom koordinacijom uspješno su sanirani najkritičniji problemi na mreži. U najtežim trenucima, bez električne energije bilo je oko pet posto kupaca u odnosu na ukupan broj korisnika Elektroprivrede BiH, koji prelazi 822 hiljade.

Iz Elektroprivrede BiH ističu da su elektromonterske ekipe i ovaj put pokazale visok nivo profesionalizma, odgovornosti i posvećenosti javnom interesu. Njihova spremnost da rade u najtežim vremenskim uslovima i da odgovore na svaki izazov, kako se navodi, još jednom je potvrdila značaj i društvenu odgovornost ovog posla, posebno u situacijama kada je stabilno snabdijevanje električnom energijom od presudne važnosti za građane i privredu.

