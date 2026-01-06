EPBiH: Stabilno snabdijevanje prioritet za ključne objekte

Nedžida Sprečaković
Račun za struju, struja, cijene struje,BiH donosi zakon o tržištu električne energije/ Od 1. septembra struja skuplja: Evo koji uređaj vam pravi najveći račun u kući
Foto: Ilustracija

Nakon sinoćnje značajne stabilizacije sa snabdijevanjem kupaca Elektroprivrede BiH, intenzivne padavine ledene kiše koja je izazvala smrzavanje na električnim vodovima, bujične poplave i klizišta do kojih je došlo zbog otapanja snijega, doveli su do pojave novih kvarova na distributivnoj mreži i objektima.

Bez električne energije najviše kupaca iz ZDO i TK

Bez električne energije je trenutno oko 15 hiljada potrošača, najvećim dijelom na području Zeničko-dobojskog kantona gdje je bez snabdijevanja njih 6.600 i oko 3.500 u Tuzlanskom kantonu.

Prekidi u snabdijevanju su i u Unsko-sanskom, Srednjobosanskom, Hercegovačko-neretvanskom i Kantonu Sarajevo. Prioritet u obezbjeđenju stabilnog snabdijevanja su institucije i objekti od posebnog značaja, bolnice, domovi zdravlja i druge institucije.

Otklanjanje većine aktuelnih kvarova se očekuje do večernjih sati, međutim, nepredvidivost situacije dovodi do toga da se zbog pojave novih kvarova broj kupaca bez električne energije konstantno mijenja. Otežavajuću okolnost za  saniranje i dalje predstavljaju nepristupačnost terena zbog visokih nanosa snijega i obrušenih stabala posebno u ruralnim područjima.

Najava novih snježnih padavina, pojava podzemnih voda i klizišta koji mogu dovesti do ugrožavanja objekata Elektroprivrede BiH i posljedično do mogućih preventivnih isključenja objekata s napona,  predstavljaju novu opasnost za očuvanje stabilnosti sistema.

Intenzivnije  snježne padavine prognozirane za  naredna 24 sata, mogu izazvati nove probleme u snabdijevanju posebno na području Unsko-sanskog kantona, zatim u  Konjicu, Jablanici, Busovači, Kiseljaku,  Fojnici i Bugojnu.

Zahvaljujući praćenju  prognoza meteoroloških prilika i njihog razvoja, timovi Elektroprivrede BiH prevetivno djeluju kako bi ugroženost sistema sveli na najmanju moguću mjeru. Na terenu su besprekidno svi raspoloživi ljudski i tehnički kapaciteti kompanije,  koji ulažu maksimalne napore na saniranju oštećenja na mreži i objektima te obezbjedili uredno snabdijevanje.

