EPBiH: Prije roka završeni radovi na velikom dimnjaku TE „Kakanj“

Radovi na 300-metarskom dimnjaku Termoelektrane „Kakanj“ uspješno su završeni 45 dana ranije u odnosu na ugovoreni rok i nakon neophodnih pripremnih aktivnosti previđenih za 27. novembar, dimnjak će ponovo biti u funkciji. Vraćanjem dimnjaka u rad smanjuje se uticaj termoelektrane na okoliš u općini Kakanj i omogućava nastavak praćenja emisije dimnih plinova preko uređaja monitoring sistema.

Okončanje radova, znatno prije roka definisanog Ugovorom, bilo je moguće zahvaljujući izuzetnom angažmanu i intenzivnom radu uposlenika Elektroprivrede BiH, TE „Kakanj“ i izvođača radova Konzorcija Dongfang.

Radovi na dimnjaku u koje je investirano cca 10 miliona KM, obavljani su u okviru projekta izgradnje postrojenja za odsumporavanje blokova 6 i 7 u TE „Kakanj“ koji je u provedbi i podrazumijevali su nanošenje antikorozivne zaštite i sanaciju obloge unutrašnje cijevi, nužnih za budući rad velikog dimnjaka s vlažnim i prečišćenim dimnim plinovima iz postrojenja za odsumporavanje. U toku radova temoelektrana je funkcionisala s reduciranim kapacitetom i blokovi 5 i 6 su bili u pogonu u skladu sa zahtjevima elektroenergetskog sistema, potrebama za proizvodnju toplotne energije za grijanje Kaknja i rapoloživim količinama uglja na depou.

Dimni plinovi s blokova u pogonu su bili preusmjereni na dimnjak visine 100 metara, što je izazivalo osjećaj povećanja sumpora u dimnim gasovima u TE „Kakanj“.

Zbog puštanja u funkciju 300 metarskog dimnjaka, termoelektrana bi trebalo da bude u potpunom zastoju u trajanju 24 sata, počev od 26. novembra uveče.

Pokrenutim projektima revitalizacije Bloka 7 kojim će životni vijek najvećeg postrojenja u proizvodnom portfoliju Elektroprivrede BiH biti produžen za 15 godina i odsumporavanjem, te projektom denitrifikacije koji je u pripremi, biće omogućen nastavak rada TE „Kakanj“, ali i rudnika „Kakanj“ i „Breza“ i nakon 01.01.2028. godine. Ukupna vrijednost projekata, koje Elektroprivreda BiH finansira vlastitim sredstvima, viša je od 260 miliona KM.

Aktivnosti koje Elektroprivreda BiH provodi s ciljem modernizacije i okolinskog prilagođavanja temopostrojenja u Kaknju i Tuzli u skladu su s Evropskim direktivama, i omogućavaju očuvanje bazne proizvodnje kompanije u punom kapacitetu i energetske stabilnosti FBiH u procesu postupne i potpune dekarbonizacije do kraja 2050. godine.