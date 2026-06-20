EU pozvala BiH da otkloni nedostatke iz Akcionog plana FATF-a

Evropska unija pozvala je Bosnu i Hercegovinu da u dogovorenim rokovima otkloni nedostatke utvrđene u Akcionom planu FATF-a, nakon odluke Radne grupe za finansijsko djelovanje da BiH uvrsti na listu jurisdikcija pod pojačanim nadzorom.

Iz EU su saopćili da su upoznati s odlukom FATF-a o uvrštavanju Bosne i Hercegovine na listu zemalja pod pojačanim nadzorom, te da podstiču domaće vlasti da provedu potrebne mjere u skladu s dogovorenim rokovima.

Također su naveli da su primili k znanju političko opredjeljenje domaćih vlasti da što prije otklone strateške nedostatke utvrđene u Akcionom planu FATF-a.

Evropska unija je, kako je saopćeno, osigurala značajnu tehničku pomoć Bosni i Hercegovini u ovoj oblasti kroz programe finansirane sredstvima EU-a. Iz EU poručuju da su spremni nastaviti podržavati Bosnu i Hercegovinu u realizaciji mjera predviđenih domaćim Akcionim planom za FATF.

Napredak u provođenju ovih reformi, kako je istaknuto, također ide u prilog iskoracima Bosne i Hercegovine na evropskom putu.

Iz Evropske unije podsjećaju da članstvo u Jedinstvenom području plaćanja u eurima, SEPA, na području cijelog Zapadnog Balkana donosi koristi i građanima i poslovnoj zajednici.

Kako bi Bosna i Hercegovina mogla ostvariti te koristi, važno je da nastavi provoditi neophodne reforme, uključujući reforme u oblasti borbe protiv pranja novca, saopćeno je.