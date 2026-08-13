Tuzlanski kanton dijeli 400.000 KM za socijalne projekte: Poznato ko može aplicirati

Socijalne usluge u TK ove godine bit će podržane sa ukupno 400.000 KM iz kantonalnog budžeta, kroz Program raspodjele sredstava za podršku smanjenju socijalne isključenosti i razvoja socijalnih usluga za 2026. godinu.

Program je donijelo Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, a sredstva su namijenjena organizacijama i udruženjima koja realizuju projekte usmjerene na podršku socijalno ugroženim i drugim ranjivim kategorijama stanovništva.

Novac će biti raspoređen na pet oblasti, za koje je planirano po 80.000 KM. Podrška je predviđena za projekte prevencije siromaštva i pomoći materijalno neobezbijeđenim pojedincima i porodicama kroz prehrambene i higijenske pakete i ogrjev, kao i za programe namijenjene djeci i mladima sa višestrukim i najtežim oblicima invaliditeta.

Sredstva će biti dostupna i za projekte osnaživanja osoba sa invaliditetom, posebno kroz razvoj znanja i vještina potrebnih za veću samostalnost i uključivanje u zajednicu. Program obuhvata i podršku pojedincima i porodicama koje se suočavaju sa kriznim situacijama, poremećenim porodičnim odnosima, nasiljem u porodici ili problemima u ponašanju djece i mladih. Dio sredstava namijenjen je i poboljšanju kvaliteta života starijih osoba kroz pomoć i njegu u kući i druge vaninstitucionalne usluge.

Organizacije i udruženja mogu prijaviti projekat samo za jedan od definisanih ciljeva. Projektne aktivnosti mogu se odnositi isključivo na period od 1. januara do 31. decembra 2026. godine, dok će prijavljene projekte ocjenjivati komisija na osnovu kvaliteta, broja i kategorije korisnika, uticaja na ciljne grupe, strukture budžeta, partnerstava i eventualnog sufinansiranja.

Za finansiranje neće biti razmatrani projekti koji ne ostvare najmanje 15 bodova, kao ni oni koji su usmjereni na vjerske aktivnosti, zasnivaju se isključivo na izgradnji, adaptaciji ili kupovini opreme, te projekti čiji administrativni troškovi prelaze 20 posto traženih sredstava.

Objava Programa na web stranici Ministarstva smatra se javnim pozivom, a zainteresovane organizacije i udruženja zahtjev sa projektnom dokumentacijom mogu podnijeti u roku od 15 dana od dana objave. Prijave se dostavljaju poštom ili putem pisarnice Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa u Tuzli.

Kroz ovaj program socijalne usluge u TK usmjeravaju se prvenstveno na razvoj podrške u lokalnoj zajednici i vaninstitucionalnih oblika zaštite, dok je poseban naglasak stavljen na porodice u stanju socijalne potrebe, osobe sa invaliditetom, djecu i mlade te starije osobe.