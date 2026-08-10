Pred izbore u TK tenderi vrijedni 49,1 milion KM: Gdje odlazi novac?

Izborni tenderi Tuzla i Tuzlanski kanton pokazuju da je tokom 2026. godine u kategorijama koje BIRN BiH prati kao potencijalno značajne u predizbornom periodu evidentirano 393 tendera na području TK, ukupne procijenjene vrijednosti 49,1 milion KM, dok se na Tuzlu odnose 82 tendera vrijedna 12,4 miliona KM.

Podaci su objavljeni u novoj bazi „Izborni tenderi“ Balkanske istraživačke mreže Bosne i Hercegovine, BIRN BiH, na portalu Detektor, koja prati javne nabavke u mjesecima uoči Općih izbora zakazanih za 4. oktobar 2026. godine.

Važno je naglasiti da iznosi od 49,1 milion KM za Tuzlanski kanton i 12,4 miliona KM za Tuzlu predstavljaju procijenjene vrijednosti tendera koje baza prati, a ne nužno iznose koji su već isplaćeni ili konačno ugovoreni.

U Tuzli 82 tendera, najveći vrijedan 4,27 miliona KM

Prema podacima iz baze, za Tuzlu su evidentirana ukupno 82 tendera procijenjene vrijednosti 12,4 miliona KM.

Od toga su 62 postupka označena kao dodijeljena, ukupne vrijednosti 9.357.720 KM, dok je još 20 tendera u toku.

Najveći pojedinačni tender odnosi se na nabavku radova na tekućem održavanju lokalnih puteva na području grada Tuzla, a njegova vrijednost iznosi 4.273.504 KM.

Podaci pokazuju da je ubjedljivo najveći dio novca usmjeren na infrastrukturu i objekte. U ovoj kategoriji evidentirano je 11.731.721 KM, odnosno čak 94,9 posto ukupne vrijednosti tendera koje baza prati za Tuzlu.

Za ceremonije i proslave evidentirano je 300.880 KM, odnosno 2,4 posto, za subvencije i podsticaje 275.000 KM ili 2,2 posto, dok se na humanitarne pakete odnosi 53.000 KM, odnosno 0,4 posto.

Ko dobija najveće poslove u Tuzli?

Baza Detektora omogućava i pregled kompanija kojima su dodijeljeni ugovori. Prema trenutno dostupnim podacima za Tuzlu, na prvom mjestu je Cestotehnik sa četiri ugovora ukupne vrijednosti 6.114.188 KM.

Slijedi S.E.-Sarajka iz Živinica sa tri ugovora vrijedna ukupno 5.726.496 KM, dok je Flex Invest evidentiran sa jednim ugovorom vrijednim 740.994 KM.

Ovi podaci dodatno pokazuju koliko infrastrukturni projekti imaju dominantnu ulogu u javnim nabavkama na području Tuzle tokom izborne godine.

U Tuzlanskom kantonu 393 tendera vrijedna 49,1 milion KM

Još veći iznosi vidljivi su kada se posmatra cijeli Tuzlanski kanton.

Baza trenutno evidentira 393 tendera ukupne procijenjene vrijednosti 49,1 milion KM. Od tog broja 274 postupka su dodijeljena, a vrijednost dodijeljenih poslova iznosi 23.816.859 KM. Još 119 tendera nalazi se u toku.

Najveći pojedinačni tender evidentiran u Tuzlanskom kantonu odnosi se na izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju gradske vodovodne mreže u užem gradskom jezgru „RIBA“ u Živinicama, vrijednu 5.776.567 KM.

I na nivou kantona infrastruktura potpuno dominira. Za infrastrukturu i objekte evidentirano je čak 47.872.559 KM, što predstavlja 97,5 posto ukupne vrijednosti tendera koje baza prati u TK.

Na kulturu i domove kulture odnosi se 441.408 KM, odnosno 0,9 posto. Za ceremonije i proslave evidentirano je 300.880 KM, za subvencije i podsticaje 275.000 KM, dok je za spomenike i memorijale evidentirano 106.174 KM.

Među najvećim dobavljačima firme iz Živinica

Kada je riječ o kompanijama kojima su na području Tuzlanskog kantona dodjeljivani najveći poslovi, na prvom mjestu nalazi se S.E.-Sarajka iz Živinica.

Prema bazi, ovoj kompaniji dodijeljeno je devet ugovora ukupne vrijednosti 9.703.652 KM.

Cestotehnik je na drugom mjestu sa četiri ugovora ukupne vrijednosti 6.114.188 KM, dok je Termovent iz Živinica evidentiran sa četiri ugovora vrijedna 3.042.227 KM.

Šta zapravo prati baza „Izborni tenderi“?

BIRN BiH je bazu pokrenuo kako bi građanima omogućio jednostavniji pregled načina na koji se javni novac troši u izbornoj godini. Sistem svakodnevno preuzima javne nabavke sa državnog portala elektronskih javnih nabavki i klasifikuje tendere koji spadaju u kategorije koje su kroz ranija praćenja izbornih kampanja prepoznate kao posebno značajne u predizbornom periodu.

Tu spadaju izgradnja i asfaltiranje puteva, fasade, krovovi, parkovi, uređenje javnih objekata, spomenici i memorijali, humanitarni paketi, subvencije, ceremonije i proslave.

Sama činjenica da je neki tender uključen u bazu ne znači da je riječ o nezakonitoj javnoj nabavci ili zloupotrebi javnog novca. Baza služi kao alat za praćenje javne potrošnje i lakši uvid građana i novinara u to koje institucije raspisuju tendere, ko dobija poslove i koliko su oni vrijedni.

Prema podacima BIRN-a BiH za cijelu zemlju, do sada su evidentirani tenderi procijenjene vrijednosti oko milijardu KM, a više od 85 posto predizborne potrošnje koju baza prati odnosi se na asfalt, puteve i druge infrastrukturne radove.

Izvršni direktor BIRN-a BiH Denis Džidić ističe da građani imaju pravo znati ko dobija poslove finansirane javnim novcem, koliko oni koštaju i na koji način institucije raspolažu budžetskim sredstvima.

Baza omogućava pregled podataka prema gradovima, institucijama, kategorijama i dobavljačima, a uveden je i AI alat putem kojeg građani mogu postavljati pitanja i jednostavnije doći do konkretnih informacija.

Podaci o izbornim tenderima u Tuzli tako pokazuju da gotovo 95 posto vrijednosti trenutno evidentiranih nabavki odlazi na infrastrukturu, dok je na nivou Tuzlanskog kantona taj udio još veći i iznosi 97,5 posto.

Građani koji žele detaljnije provjeriti tendere, njihove vrijednosti, institucije koje ih raspisuju i kompanije kojima su dodijeljeni ugovori, kompletnu bazu „Izborni tenderi“ mogu pogledati OVDJE.