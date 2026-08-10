Festival sevdalinke u Tuzli slavi punoljetstvo

Festival sevdalinke u Tuzli „Sevdalinko u srcu te nosim“ ove godine bit će održan 18. put, a program u okviru Mjeseca sevdaha trajat će od 16. septembra do 16. oktobra 2026. godine. Organizator Festivala je Udruženje muzičkih umjetnika Tuzla.

Pod sloganom „Slavimo punoljetstvo Festivala“, ovogodišnje izdanje obilježit će 18 godina kontinuiranog rada na očuvanju, promociji i prenošenju sevdalinke novim generacijama.

Tokom gotovo dvije decenije Festival je postao mjesto susreta izvođača, autora, kompozitora, istraživača i publike koja njeguje tradicionalnu bosanskohercegovačku pjesmu. Organizatori ističu da sevdalinka nije samo muzički izraz, nego dio kulturnog identiteta Bosne i Hercegovine, povezan s njenim gradovima, ljudima, životnim pričama, ljubavima i čežnjama.

Ovogodišnji Festival sevdalinke u Tuzli donosi sadržajniji program, međunarodnu saradnju, edukativne programe, umjetničke susrete i nova partnerstva, a planirano je i snažnije povezivanje kulture, kreativne industrije i privrede.

Spoj takmičarskog i revijalnog programa

Jedna od posebnosti Festivala „Sevdalinko u srcu te nosim“ jeste spoj revijalnog i takmičarskog programa.

Takmičarska večer pruža priliku autorima i interpretatorima da publici predstave nove pjesme napisane u duhu sevdalinke. Na festivalski konkurs svake godine pristižu kompozicije autora iz različitih evropskih zemalja, a pojedine pjesme predstavljene tokom prethodnih izdanja već su pronašle svoje mjesto u repertoaru izvođača i ljubitelja sevdaha.

Revijalni dio tokom prethodnih godina okupio je brojna poznata imena muzičke scene iz Bosne i Hercegovine i regiona. Među izvođačima koji su nastupali na Festivalu bili su Halid Bešlić, Hanka Paldum, Ramiza Milkunić, Enes Begović, Snežana Đurišić, Nihad Kantić Šike, Neda Ukraden i brojni drugi umjetnici.

Organizatori najavljuju da će i 18. izdanje biti mjesto susreta afirmisanih izvođača i novih umjetničkih imena.

Sevdalinka kao dio obrazovanja i kulturnog identiteta

Program Festivala posljednjih godina ne završava samo na koncertima i izvođenju pjesama. Posebna pažnja posvećena je edukativnim radionicama, tribinama, programima za djecu i mlade, sadržajima vezanim za muzikoterapiju, kao i povezivanju sevdalinke s kulturnim poduzetništvom i razvojem lokalne zajednice.

Na taj način organizatori nastoje tradicionalnu pjesmu približiti mlađoj publici i pokazati da očuvanje sevdalinke ne podrazumijeva samo čuvanje postojećeg muzičkog naslijeđa, nego i njegovo proučavanje, izvođenje i stvaranje novih sadržaja.

Punoljetstvo Festivala obilježava se dvije godine nakon što je sevdalinka 2024. godine upisana na UNESCO Reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog naslijeđa čovječanstva.

Za organizatore je to dodatna potvrda značaja očuvanja autentičnosti sevdalinke i njenog prenošenja budućim generacijama.

Osamnaest godina rada u Tuzli

Iza Festivala stoji Udruženje muzičkih umjetnika Tuzla, koje kroz organizaciju koncerata, radionica, stručnih programa i međunarodnih saradnji već 18 godina radi na promociji sevdalinke.

Festival sevdalinke u Tuzli tokom godina prerastao je okvire jedne muzičke manifestacije, a organizatori ovogodišnjim programom žele obilježiti punoljetstvo Festivala i podsjetiti na njegovu osnovnu misiju, očuvanje pjesme koja predstavlja jedan od najprepoznatljivijih dijelova kulturnog naslijeđa Bosne i Hercegovine.

Tuzla će tako od 16. septembra do 16. oktobra biti domaćin Mjeseca sevdaha, tokom kojeg će se kroz muziku, umjetnost, edukaciju i druženje obilježiti 18 godina Festivala „Sevdalinko u srcu te nosim“.