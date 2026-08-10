Pokrenuta inicijativa da troškove ukopa boraca Armije RBiH snosi država

Humanitarac, aktivista i predsjednik Udruženja i Kluba „Zmajevo srce“ Omer Isović pokrenuo je inicijativu da troškove dženaze i ukopa preminulih pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine u potpunosti finansiraju nadležne institucije.

Isović je poručio da porodice bivših boraca, osim gubitka najbližih, često moraju snositi i velike troškove ukopa, zbog čega se pojedine od njih zadužuju ili podižu kredite kako bi organizovale dostojanstven posljednji ispraćaj.

Prema njegovim riječima, takva situacija nije prihvatljiva za ljude koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine.

Isović je naveo da bi ovu obavezu trebali preuzeti država, entiteti, kantoni i nadležne boračke institucije, kroz jasno definisan model finansiranja.

Predlaže da porodica dostavi potvrdu o pripadnosti Armiji RBiH

Kao jedan od mogućih modela naveo je saradnju kantonalnih vlasti i vjerskih zajednica. Prema njegovom prijedlogu, porodica preminulog borca trebala bi dostaviti potvrdu da je bio pripadnik Armije RBiH, nakon čega bi troškovi ukopa bili finansirani iz javnih sredstava.

Kao primjer naveo je Tuzlanski kanton, za koji smatra da bi mogao biti među prvim kantonima u Bosni i Hercegovini koji bi uspostavio ovakav sistem.

Isović ističe da se ne radi o privilegiji, već o pitanju dostojanstva boraca i njihovih porodica.

Podsjetio je i na ratne dane, kada su među saborcima razgovarali o tome kako će država nakon rata tretirati one koji su je branili. Kako je naveo, tada su vjerovali da će borci imati dostojanstven posljednji ispraćaj, bez dodatnog finansijskog tereta za njihove porodice.

Poziv boračkim udruženjima i političkim predstavnicima

Isović je pozvao boračka udruženja, zastupnike, ministre i predstavnike svih nivoa vlasti da podrže inicijativu i pokrenu proceduru kako bi ovo pitanje bilo uređeno zakonom.

Naglasio je da porodice ne bi trebale razmišljati o zaduživanju u trenutku kada se suočavaju sa smrću člana porodice koji je bio pripadnik Armije RBiH.

Prema njegovoj ocjeni, potrebna sredstva ne bi predstavljala veliko opterećenje za javne budžete, te smatra da bi dostojanstven posljednji ispraćaj boraca morao biti jedno od pitanja kojem će nadležne institucije dati prioritet.