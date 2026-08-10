IDDEEA odgovorila na tvrdnje o „najstarijoj ženi svijeta“

IDDEEA BiH reagovala je na navode da se u njenim evidencijama osoba koja je odavno preminula i dalje vodi kao živa, poručivši da Agencija nije nadležna za vođenje matičnih knjiga niti može samostalno mijenjati podatke o rođenju, braku ili smrti građana.

Reakcija je uslijedila nakon teksta objavljenog u „Nezavisnim novinama“ pod naslovom „Prema IDDEEA, najstarija žena svijeta živi u BiH: Ima 121 godinu, a davno umrla“, za koji iz Agencije tvrde da pogrešno predstavlja njihove zakonske nadležnosti.

Kako navode iz IDDEEA-e, za vođenje matičnih knjiga, unos i ažuriranje podataka, uključujući evidentiranje smrti, nadležne su matične službe gradova i općina.

IDDEEA, s druge strane, tehnički održava i obrađuje centralne elektronske evidencije, a podatke u njih preuzima od institucija koje su zakonom određene kao njihovi izvorni organi.

IDDEEA: Ne možemo mijenjati podatke na osnovu neformalnih informacija

Iz Agencije pojašnjavaju da nemaju zakonsko ovlaštenje da samostalno mijenjaju podatke koji dolaze iz matičnih evidencija.

Ukoliko matični organ nije evidentirao smrt određene osobe ili nije izvršio potrebnu izmjenu, IDDEEA takvu promjenu ne može izvršiti na osnovu informacije novinara, predsjednika mjesne zajednice, trećih osoba ili bilo kojeg drugog neformalnog izvora.

Promjena se, kako naglašavaju, može izvršiti tek nakon što je evidentira nadležni organ.

Zbog toga smatraju pogrešnim podatak iz službene evidencije predstavljati kao tvrdnju IDDEEA-e da je određena osoba živa.

Agencija je, kako navode, na novinarski upit samo dostavila podatak koji se u tom trenutku nalazio u službenim evidencijama, dok njegova ažurnost zavisi od institucije koja je zakonski izvor tog podatka.

Tvrde da su ranije upozoravali matične urede

Iz IDDEEA-e navode da su i ranije upozoravali na potrebu provjere i ažuriranja pojedinih podataka te da su se tim povodom obraćali nadležnim općinskim i gradskim službama i matičnim uredima.

To se, prema njihovim tvrdnjama, odnosilo i na konkretnu osobu o kojoj je pisano u spornom tekstu.

Agencija navodi da je ukazala nadležnom organu na potrebu provjere i ažuriranja podatka, ali da ga sama nije mogla izmijeniti.

Iz IDDEEA-e zbog toga poručuju da se odgovornost za ažurnost podataka iz matičnih evidencija ne može pripisivati njima.

Centralizacija i elektronska razmjena podataka, ističu, ne znači da Agencija preuzima nadležnosti matičnih ureda, ministarstava unutrašnjih poslova ili drugih institucija koje su izvor određenih podataka.

„Neprimjereno dovoditi u pitanje druge podatke IDDEEA-e“

U reakciji se navodi i da pojedinačni slučaj ne bi trebao biti osnov za dovođenje u pitanje pouzdanosti drugih statističkih podataka koje objavljuje IDDEEA, uključujući podatke o broju stanovnika određene starosne dobi.

Prema njihovom stavu, ovaj slučaj prije pokazuje koliko je važno da svaka institucija pravovremeno ažurira podatke za koje je zakonski nadležna.

IDDEEA BiH navodi da kontinuirano radi na unapređenju razmjene podataka i povezivanju sistema te insistira na jasnoj odgovornosti svake institucije za podatke koje vodi.

Poručuju da će preuzeti odgovornost za eventualne propuste iz svoje nadležnosti, ali ne i za poslove koje zakon povjerava drugim institucijama.

Od „Nezavisnih novina“ zatražili su da demanti objave u cijelosti i izvrše korekciju naslova i dijelova teksta za koje smatraju da pogrešno sugerišu da je IDDEEA tvrdila da je konkretna osoba živa.

Iz Agencije su na kraju poručili da poštuju slobodu medija i pravo novinara da kritički preispituju rad javnih institucija, ali da takvo izvještavanje mora biti zasnovano na provjerenim činjenicama i pravilnom razumijevanju nadležnosti institucija.