Počinje Evropsko prvenstvo u atletici: Mesud Pezer jedini predstavnik BiH

Evropsko prvenstvo u atletici počinje danas u Birminghamu, a Bosna i Hercegovina na velikoj smotri najboljih evropskih atletičara ima samo jednog predstavnika, Mesuda Pezera.

Prvenstvo će trajati do 16. augusta, a više od 1.500 atletičara i atletičarki iz 48 evropskih zemalja borit će se za medalje u 50 disciplina.

Mesud Pezer će nastupiti u bacanju kugle, a svoj prvi izlazak na borilište imat će već danas. Kvalifikacije počinju u 12:40 sati.

Bh. atletičar u Birmingham je stigao nakon završenih priprema, a pred nastup je poručio da je zdrav, bez povreda i da se dobro osjeća. Njegov prvi cilj je izboriti plasman u finale, nakon čega će pokušati ostvariti što bolji rezultat u borbi s najboljim evropskim bacačima kugle.

Pezer je u Birmingham morao doputovati bez trenera Kenana Ekmeščića, koji nije na vrijeme dobio britansku vizu, zbog čega je bh. atletičar dio administrativnih obaveza morao završavati sam.

Za direktan plasman potrebno 20,60 metara

U kvalifikacijama bacanja kugle nastupit će 30 takmičara raspoređenih u dvije grupe.

Norma za direktan plasman u finale iznosi 20,60 metara. Ukoliko dovoljan broj atletičara ne ostvari tu daljinu, finalna lista bit će popunjena prema rezultatima do ukupno 12 takmičara. Finale bacanja kugle predviđeno je za večeras.

Evropsko prvenstvo u atletici počinje jutarnjim kvalifikacijama u nekoliko disciplina, dok će Pezerov nastup biti jedan od događaja prve sesije takmičarskog programa.

Za Bosnu i Hercegovinu pažnja će tako biti usmjerena upravo na iskusnog bacača kugle, koji će pokušati izboriti mjesto među 12 najboljih na kontinentu.