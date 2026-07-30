Usvojen zakon: Borci u FBiH dobijaju borački dodatak

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH usvojio je izmjene Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, kojima se uvodi redovni mjesečni borački dodatak.

Dodatak će iznositi 1,5 KM za svaki mjesec proveden u odbrambenim jedinicama tokom rata u Bosni i Hercegovini, a pravo će imati borci koji su u tim jedinicama proveli najmanje godinu dana.

Za članove porodica poginulih ili umrlih boraca dužina njihovog ratnog angažmana neće biti uslov za ostvarivanje ovog prava.

Prema evidencijama Federalnog ministarstva za pitanja