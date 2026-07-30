Izvoz namjenske industrije BiH pao za gotovo 77 miliona KM

Izvoz namjenske industrije BiH u prvih šest mjeseci 2026. godine smanjen je za gotovo 77 miliona KM u poređenju s istim periodom prošle godine, pokazuju podaci Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine.

Bosna i Hercegovina je od januara do kraja juna ove godine izvezla eksplozive i srodne proizvode u vrijednosti od 56,6 miliona KM, dok je vrijednost izvoza oružja i municije iznosila gotovo 178 miliona KM. Ukupan izvoz ova dva segmenta dostigao je približno 234,6 miliona KM.

U prvom polugodištu 2025. godine rezultat je bio znatno bolji. Izvoz eksploziva i srodnih proizvoda tada je iznosio 72,8 miliona KM, a oružja i municije 238,7 miliona KM, odnosno ukupno 311,5 miliona KM.

Promijenila su se i najvažnija izvozna tržišta. Tokom prvih šest mjeseci prošle godine najviše eksploziva plasirano je u Češku, Srbiju, Tursku, Rumuniju i Hrvatsku, dok su najveći k