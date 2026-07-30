Zemljotres kod Siska probudio građane, podrhtavanje se osjetilo i u BiH

Zemljotres kod Siska probudio je jutros stanovnike središnjeg dijela Hrvatske, a podrhtavanje tla osjetilo se i u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine.

Hrvatska seizmološka služba zabilježila je zemljotres u četvrtak u 6:29 sati. Magnituda je iznosila 3,6 stepeni prema Richterovoj skali, dok je intenzitet u epicentru procijenjen na četvrti stepen Evropske makroseizmičke skale.

Epicentar je bio na području kod Siska, na dubini od oko devet kilometara. Zbog relativno male dubine, zemljotres kod Siska snažno se osjetio u okolnim naseljima, nakon čega su brojni građani svoja iskustva podijelili putem aplikacije Evropskog mediteranskog seizmološkog centra.

Stanovnici Topolovca i Gornjeg Komareva naveli su da je podrhtavanju prethodila snažna tutnjava, dok su pojedini građani kazali da su se u stanovima pomjerali predmeti i tresl