Južna interkonekcija pred Vijećem ministara BiH

Južna interkonekcija bit će jedna od ključnih tema današnje sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koja je zakazana za 13 sati.

Ministri bi trebali razmatrati Nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske o izgradnji plinovoda „Južna interkonekcija Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine“.

Na dnevnom redu nalaze se i izvještaji o stanju u oblasti migracija u BiH tokom 2025. godine i u prva tri mjeseca 2026. godine, kao i informacije o provođenju preporuka GRECO-a iz petog kruga evaluacije.