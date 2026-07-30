ECB otkrio kako će izgledati aplikacija za digitalni euro

Digitalni euro mogao bi korisnicima biti dostupan putem posebne aplikacije s nizom funkcija namijenjenih osobama s invaliditetom, starijim građanima i korisnicima s manje iskustva u korištenju digitalnih usluga.

Evropska centralna banka predstavila je planirane opcije pristupačnosti aplikacije, koja bi omogućavala korištenje osnovnih usluga digitalnog eura ukoliko bude donesena konačna odluka o njegovom uvođenju.

Iz ECB-a navode da su jednak pristup i uključivanje što većeg broja građana među ključnim principima razvoja digitalne valute. Cilj je da elektronska plaćanja budu dostupna korisnicima bez obzira na njihove sposobnosti, potrebe ili nivo digitalnih vještina.