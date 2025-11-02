Šta je digitalni euro i kada dolazi?

RTV SLON
eure, BiH,euro
Foto: RTV Slon/ Eure

Digitalni euro predstavlja novu, elektronsku verziju zvaničnog evropskog novca, koju razvija Evropska centralna banka. Za razliku od već postojećih digitalnih usluga u bankama, digitalni euro bi bio direktno vezan za centralnu banku i imao istu vrijednost i garanciju kao papirne novčanice. Cilj ovog projekta je da građani i firme dobiju siguran oblik digitalnog plaćanja koji država garantuje, posebno u vremenu kada se korištenje gotovine smanjuje i dominiraju privatne finansijske platforme.

Plan EU institucija je da se očuva pristup javnom novcu u savremenom, tehnološkom okruženju. Digitalni euro se neće koristiti kao zamjena za gotovinu, već kao dopuna, kako bi građani imali izbor da plaćanja obavljaju i elektronski i fizičkim novcem. Kroz ovaj projekt razvijaju se rješenja koja bi omogućila korištenje digitalnog eura i bez internetske veze, uz posebno naglašenu zaštitu privatnosti korisnika.

Proces uvođenja digitalnog eura odvija se u više faza. Pripremna faza već je pokrenuta, a naredni koraci odnose se na tehnička testiranja, odabir partnera iz bankarskog i tehnološkog sektora te kreiranje zakonodavnog okvira. Očekuje se da bi prve probne upotrebe digitalnog eura mogle početi oko 2027. godine, dok bi šira primjena mogla uslijediti do 2029. godine, u zavisnosti od brzine usvajanja evropskih propisa.

Digitalni euro donosi niz mogućnosti, posebno u modernizaciji finansijskog sistema i jačanju evropske nezavisnosti u digitalnim plaćanjima. Razvoj ovog sistema posmatra se i kao odgovor na globalne trendove, s obzirom na to da brojna svjetska tržišta već istražuju ili uvode digitalne verzije svojih valuta. Evropska centralna banka naglašava da gotovina ostaje zakonsko sredstvo plaćanja, a digitalni euro bi trebao postati dodatna, moderna opcija za svakodnevne finansijske transakcije.

Kako se približava faza testiranja, očekuje se da će javnost i finansijski sektor dobijati sve više informacija o načinu korištenja i praktičnim prednostima digitalnog eura, a glavna poruka institucija ostaje da je cilj jednostavnije, sigurnije i dostupnije plaćanje za sve građane eurozone.

