Evropska centralna banka upozorava: Falsifikati eura postaju sve sofisticiraniji

RTV SLON
Stižu nove euro novčanice, u toku izbor dizajna
Foto: RTV Slon/ Eure

Evropska centralna banka (ECB) objavila je novi dokument u kojem upozorava na sve sofisticiranije falsifikate eura i najavljuje mjere za jaču zaštitu valute u narednim godinama. Dokument se odnosi  na program „Pericles V“ evropski program razmjene, pomoći i obuke za zaštitu eura od falsifikovanja za period od 2028. do 2034. godine.

ECB naglašava da je falsifikovanje eura i dalje prisutno, iako je broj lažnih novčanica u opticaju relativno nizak. Upozorava se da kriminalne grupe koriste savremene tehnologije, napredne digitalne alate i vještačku inteligenciju, kako bi proizvodile kopije koje je sve teže razlikovati od originala.

Kako bi odgovorila na te izazove, Evropska centralna banka priprema novu seriju euro-novčanica sa poboljšanim sigurnosnim elementima. U isto vrijeme radi se na jačanju saradnje sa Europolom i nacionalnim centralnim bankama, te na edukaciji stručnjaka koji rade sa gotovinom.

Program Pericles V, koji će zamijeniti sadašnji Pericles IV, predviđa finansiranje projekata, obuka i tehničke pomoći u borbi protiv falsifikata eura. Poseban akcenat stavljen je na nadzor i prevenciju u digitalnom okruženju, jer ECB ističe da će zaštita valute obuhvatati i budući digitalni euro.

U dokumentu se takođe navodi da će pažnja biti usmjerena i na međunarodnu borbu protiv falsifikata, s obzirom na to da se određene količine lažnih novčanica i dalje proizvode izvan granica Evropske unije, najčešće u Turskoj i Kini.

Evropska centralna banka poručuje da novi program ima za cilj očuvati povjerenje građana u euro i spriječiti širenje falsifikata u fizičkom i digitalnom obliku.

