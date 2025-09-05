Start kvalifikacija: Mlada reprezentacija BiH protiv Izraela u Mostaru

Mlada nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 18 sati na stadionu HŠK Zrinjski u Mostaru igra prvu utakmicu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2027. godine, a protivnik je selekcija Izraela.

Izabranici novog selektora Branislava Krunića pripreme su odradili u Ljubuškom, gdje je stručni štab imao priliku procijeniti mogućnosti tima. Krunić je istakao da ekipi nedostaje individualne kvalitete, ali da vjeruje kako se to može nadoknaditi zajedničkom igrom i atmosferom u svlačionici.

„Kod nas je stvarno dobra atmosfera pa se nadam da ćemo u tom smislu odigrati timski i da ćemo mi kao stožer odabrati ono što najviše odgovara ovim igračima. Svaku utakmicu idemo na pobjedu, a meni će puno jasnija slika biti nakon ove prve utakmice. Uvijek idem na pobjedu, i kad je realno i kad nije, jer ako ne vjeruješ, ne možeš ni pobijediti. Lakše će nam biti s dobrim startom“, poručio je Krunić.

Bosna i Hercegovina smještena je u grupu G zajedno s Nizozemskom, Slovenijom, Norveškom i Izraelom. U prvom kvalifikacijskom prozoru 9. septembra igraju se dueli Nizozemska – Izrael i Norveška – Slovenija, dok će BiH svoj drugi susret imati 10. oktobra protiv Nizozemske. Četiri dana kasnije mladi Zmajevi gostuju Sloveniji.

Najveći uspjeh bh. mlade reprezentacije ostvaren je 2006. godine kada su igrali baraž za Euro 2007., ali je Češka bila uspješnija ukupnim rezultatom 3:2.