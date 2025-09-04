Mladi Zmajevi spremni za duel protiv Izraela

Mladi reprezentativci Bosne i Hercegovine okupili su se u nedjelju, a pripreme za kvalifikacioni susret s Izraelom odradili su u Ljubuškom i Mostaru.

Selektor Branislav Krunić poručio je da ekipa spremno dočekuje utakmicu:

„Period iza nas smo iskoristili na najbolji način da se pripremimo za utakmicu. Svi igrači su spremni. U timu vlada dobra atmosfera i raspoloženje. Analizirali smo protivnika i vjerujem da neće imati sa čime da nas iznenade. Našli smo optimalan način da se suprotstavimo selekciji Izraela. Nećemo biti u podređenom položaju i daćemo sve od sebe da ostvarimo pobjedu.“

Duel Bosne i Hercegovine i Izraela igra se sutra, 5. septembra, od 18 sati na stadionu HŠK Zrinjski u Mostaru, uz direktan prijenos na Arena Sport TV.

Zbog sigurnosne procjene MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, utakmica će biti odigrana bez prisustva gledatelja.