Direktor firme koja će graditi Južnu interkonekciju pisao Nikšiću: “Demantujemo veze sa Dodikom”

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić zaprimio je pismo predsjednika i generalnog direktora kompanije AAFS Infrastructure & Energy, LLC iz Washingtona, Josepha J. Flynna, u kojem su demantovane medijske špekulacije o navodnim političkim vezama ove kompanije i njenih predstavnika u Bosni i Hercegovini.

Kako je saopćeno, kompanija AAFS Infrastructure and Energy d.o.o., registrovana u Sarajevu i u potpunom vlasništvu američkog društva AAFS Infrastructure and Energy LLC, predviđena je za realizaciju projekta izgradnje gasovoda „Južna interkonekcija Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska“, u skladu sa Zakonom o gasovodu „Južna interkonekcija BiH i Republika Hrvatska“.

U pismu upućenom premijeru Nikšiću, Joseph J. Flynn naveo je da su medijski izvještaji i javne špekulacije kojima se AAFS, njeni predstavnici ili poslovne aktivnosti u BiH pokušavaju povezati s političkim ličnostima, uključujući Milorada Dodika ili njegovog brata, penzionisanog američkog general-potpukovnika Michaela Flynna, “u potpunosti netačni, obmanjujući i bez ikakvog činjeničnog osnova”.

“Moj brat, penzionisani general-potpukovnik Flynn, kao ni gospodin Dodik, ni na koji način nisu uključeni u poslovne projekte koje AAFS provodi u BiH, niti je naša kompanija povezana s političkim izjavama koje iznose general Flynn ili gospodin Dodik”, navedeno je u pismu.

Flynn je istakao da je AAFS privatna investicijska i infrastrukturna kompanija, čije je djelovanje usmjereno isključivo na dugoročne ekonomske projekte i strateške američke investicije u BiH.

“Naša misija fokusirana je na energetsku sigurnost, modernizaciju infrastrukture, industrijski razvoj, otvaranje novih radnih mjesta i jačanje ekonomske saradnje između Sjedinjenih Američkih Država i BiH”, navodi se u pismu.

Iz kompanije poručuju da AAFS nije uključen u političke aktivnosti u BiH, da ne učestvuje u političkim procesima, niti podržava ili predstavlja bilo koju političku stranku, političkog lidera ili političku agendu u zemlji.

U pismu se navodi i da američki investitori cijene izjave zamjenice ambasadora SAD-a pri UN-u Tammy Bruce, iznesene na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, kojima je ponovo potvrđena podrška Vlade SAD-a ulozi Ustavnog suda BiH.

Također je istaknuto da je projekt Južne plinske interkonekcije nazvala “prilikom za prosperitet svih građana”, što iz AAFS-a snažno podržavaju.

“Naše djelovanje u BiH isključivo je poslovno orijentirano i usmjereno na stvaranje konkretne ekonomske vrijednosti za građane BiH kroz investicije, razvoj infrastrukture, diversifikaciju energetskih izvora i rast privatnog sektora. Komunikaciju s institucijama održavamo isključivo u okviru legitimnih investicijskih procedura, regulatornih zahtjeva i procesa razvoja projekata, što predstavlja standardnu praksu svakog međunarodnog investitora koji posluje na stranim tržištima”, navedeno je u pismu.

Flynn je poručio da su pokušaji politizacije privatnih investicijskih inicijativa ili povezivanja kompanije s domaćim političkim narativima neodgovorni i da mogu odvratiti međunarodne investicije koje su, kako je naveo, prijeko potrebne Bosni i Hercegovini.

“AAFS ostaje posvećen transparentnom, zakonitom i profesionalnom poslovanju u skladu s pravnim standardima Sjedinjenih Američkih Država, Europe i Bosne i Hercegovine. Naš fokus ostaje nepromijenjen: podrška ekonomskom razvoju, stvaranje prilika za građane i doprinos dugoročnoj stabilnosti i prosperitetu Bosne i Hercegovine kroz investicije, a ne politiku”, navodi se u pismu predsjednika i generalnog direktora američke kompanije AAFS Infrastructure & Energy, LLC, upućenom premijeru FBiH Nerminu Nikšiću.