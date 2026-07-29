Zemljotres pogodio BiH

Zemljotres jačine 3,1 stepen po Richterovoj skali registrovan je rano jutros na području istočno od Sarajeva, objavio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar.

Podrhtavanje tla zabilježeno je u 4:21 sati po lokalnom vremenu, a epicentar zemljotresa nalazio se 12 kilometara istočno od Sarajeva, na dubini od šest kilometara.

EMSC je prvobitno putem automatskog sistema objavio upozorenje o mogućem zemljotresu, nakon čega je potvrđeno da je riječ o potresu magnitude 3,1.

Za sada nema informacija o povrijeđenim osobama niti o materijalnoj šteti.

Građani su naveli da se podrhtavanje osjetilo u Sarajevu i okolnim mjestima, ali da je trajalo kratko.