Zemljotres jačine 4,8 stepeni pogodio Sjevernu Makedoniju

Zemljotres magnitude 4,8 stepeni po Rihteru pogodio je sinoć područje Sjeverne Makedonije, a podrhtavanje tla registrovano je i u više gradova na jugu Srbije, kao i u dijelovima regiona.

Potres se osjetio u Skoplju, gdje su se prema izjavama građana ljuljala rasvjetna tijela, dok su u pojedinim mjestima ljudi u strahu izlazili iz stambenih objekata na ulice.

Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se kako su stanari jedne zgrade u Uroševcu napustili stanove neposredno nakon podrhtavanja, a u jednoj trgovini na Kosovu prijavljena je i materijalna šteta. Građani Niša naveli su da je podrhtavanje trajalo oko deset sekundi, a potres su osjetili i stanovnici Prizrena, Vranja, Leskovca, Prokuplja i Bujanovca.

Prema podacima servisa za praćenje seizmičkih aktivnosti, potres je zabilježen i u Albaniji, dijelovima Bugarske, Crne Gore, Grčke te Bosne i Hercegovine, a opisan je kao kratak, ali snažan.