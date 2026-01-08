Još jedan zemljotres zabilježen u BiH

U Bosni i Hercegovini je danas zabilježen još jedan zemljotres, treći u posljednja dva dana, što potvrđuje pojačanu seizmičku aktivnost. Prema podacima seizmoloških službi, potres je registrovan u  12 sati i 20 minuta po srednjoevropskom vremenu na području nacionalnog spomenika Tara.

Magnituda zemljotresa iznosila je 2,6 stepeni po Richteru, a epicentar je bio na području istočne Bosne i Hercegovine. Riječ je o slabijem potresu koji, prema prvim informacijama, nije izazvao materijalnu štetu, ali su ga pojedini građani mogli osjetiti kao kratkotrajno podrhtavanje tla.

Ovo je treći zemljotres koji je u kratkom vremenskom razmaku registrovan na području Bosne i Hercegovine, nakon dva potresa zabilježena u blizini Donjeg Vakufa tokom prethodnog dana i noći.

