U BiH zabilježena dva zemljotresa, oba epicentra na području srednje Bosne

RTV SLON
zemljotres
Foto: Ilustracija

U Bosni i Hercegovini su u posljednja 24 sata zabilježena dva zemljotresa, oba sa epicentrima na području srednje Bosne, u širem području Donjeg Vakufa. Prema dostupnim podacima seizmoloških službi, riječ je o slabijim do umjerenim potresima koji nisu izazvali materijalnu štetu, ali su ih građani u pojedinim mjestima mogli osjetiti.

Prvi zemljotres zabilježen je u srijedu juče u 18 sati i 9 minuta. Njegova magnituda iznosila je 2,9 stepeni po Richteru, a dubina žarišta bila je oko 6 kilometara, što znači da se radilo o relativno plitkom potresu.

Drugi zemljotres registrovan je u četvrtak noćas u 2 sata i 31 minutu po srednjoevropskom vremenu. Ovaj potres bio je nešto jači, s magnitudom 3,2 stepena, ali je imao znatno dublje žarište, na oko 89 kilometara dubine.

Oba epicentra locirana su na području Bosne i Hercegovine, u zoni srednje Bosne, u blizini Donjeg Vakufa, što ukazuje na pojačanu lokalnu seizmičku aktivnost u tom dijelu zemlje tokom posljednja dva dana.

Iako su ovi potresi relativno slabog intenziteta i ne očekuju se posljedice po objekte i infrastrukturu, seizmolozi podsjećaju da je Bosna i Hercegovina seizmički aktivno područje, te da su ovakvi manji potresi dio prirodnih procesa oslobađanja energije u zemljinoj kori. Građani koji su osjetili podrhtavanje tla uglavnom su prijavili kratkotrajno i slabo podrhtvanje, bez ikakvih šteta.

