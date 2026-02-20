Tri potresa u nekoliko sati u Grudama, građanima upućen apel

Nekoliko manjih zemljotresa potreslo je područje općine Grude u Hercegovini tokom protekle večeri, a prema dostupnim informacijama nema podataka o materijalnoj šteti ili povrijeđenim osobama.

Aparati Centra za seizmologiju Federalnog hidrometeorološkog zavoda u Sarajevu registrovali su prvi zemljotres jučer u 16:21 sati. Jačina potresa u hipocentru iznosila je 3,3 stepena po Richterovoj skali, dok je intenzitet u epicentru procijenjen na IV stepen Merkalijeve skale.

Prema izvještaju nadležnih službi Zapadnohercegovačkog kantona, istog dana zabilježena su još dva potresa. Drugi zemljotres registrovan je u 18:19 sati, 13 kilometara jugoistočno od Tomislavgrada, jačine 3,2 stepena po Richteru. Treći je evidentiran tokom noći u 2:51 sati, jačine 2,7 stepena, sa epicentrom deset kilometara jugozapadno od Širokog Brijega.

Tokom noći u Grudama su se osjetila i dodatna manja podrhtavanja tla, što je izazvalo uznemirenost među stanovnicima. Ipak, osim straha i nelagode, zasad nema informacija o eventualnim posljedicama.

Iz Federalne uprave civilne zaštite podsjećaju da je riječ o području gdje, usljed složenih tektonskih kretanja, povremeno dolazi do potresa, te apeluju na građane da se pridržavaju sigurnosnih mjera u slučaju novih podrhtavanja tla.