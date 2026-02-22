Zemljotres u BiH jutros probudio građane, podrhtavanje se osjetilo u više gradova

Još jedan potres zabilježen je jutros, 22. februara, petnaestak minuta nakon 6 sati, a podrhtavanje tla osjetio je dio građana Bosne i Hercegovine.

Prema podacima Evropskog mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), zemljotres je bio magnitude 2,5 po Richteru. Epicentar je lociran četiri kilometra sjeveroistočno od Širokog Brijega i 16 kilometara sjeverozapadno od Mostara, na dubini od sedam kilometara.

Na stranici EMSC-a oglasili su se brojni građani, navodeći da su osjetili tutnjanje i podrhtavanje, a pojedini tvrde da su registrovali više potresa u kratkom razmaku.

Iz Gruda su pristizali komentari o dva uzastopna podrhtavanja, pri čemu je prvi bio jači, dok je drugi bio slabijeg intenziteta, ali praćen tutnjanjem. Pojedini građani navode da je podrhtavanje bilo izraženije na višim spratovima zgrada.

Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti.