Makedonci oduševljeni dočekom himne na Koševu, evo šta su poručili

Makedonski mediji pohvalno su pisali o načinu na koji je na stadionu „Asim Ferhatović Hase“ dočekana himna njihove države, uoči prijateljske utakmice između Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije.

Na krcatom Koševu, gdje su snage odmjerile reprezentacije BiH i Sjeverne Makedonije, domaća publika pokazala je poštovanje prema gostujućem timu, što nije prošlo nezapaženo u makedonskim medijima.

Portal sportski.info posebno je istakao reakciju navijača koji su ispunili stadion do posljednjeg mjesta.

“Makedonija igra prijateljsku utakmicu protiv Bosne i Hercegovine na punom Koševu, a čak i prije prvog sudijskog zvižduka, publika je pokazala poštovanje prema našoj reprezentaciji”, navodi se na ovom portalu.

U tekstu se dodaje da je aplauz uslijedio i prije i nakon intoniranja himne Sjeverne Makedonije.

“Kada je zvanični spiker najavio intoniranje nacionalne himne naše države, kompletan stadion je aplaudirao, a to se isto moglo čuti i nakon što je himna završena”, piše sportski.info.