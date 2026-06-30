Zemljotres u BiH jutros registrovan jačine 3,6 stepeni

Zemljotres u BiH jačine 3,6 stepeni registrovan je jutros oko 6:18 sati, a podrhtavanje tla osjetili su Zeničani i stanovnici Srednje Bosne.

Prema podacima Evropskog mediteranskog seizmološkog centra, EMSC, zemljotres se dogodio 45 kilometara sjeverozapadno od Sarajeva, odnosno 14 kilometara istočno od Zenice.

Kratko, ali jako podrhtavanje tla uznemirilo je građane u ranim jutarnjim satima. Prema dostupnim seizmološkim podacima, zemljotres je zabilježen u 04:18:15 sati po GMT vremenu, odnosno oko 6:18 sati po lokalnom vremenu.

Zemljotres u BiH osjetio se u širem području Zenice

Epicentar zemljotresa lociran je na koordinatama 44.24 sjeverne geografske širine i 18.11 istočne geografske dužine, dok je magnituda iznosila 3,6 stepeni.

Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti ili povrijeđenim osobama. Zemljotresi ove jačine najčešće se osjete u blizini epicentra, posebno u višim objektima i kod građana koji su u tom trenutku mirovali.

Zemljotres u BiH još jednom je podsjetio da je područje naše zemlje seizmički aktivno, a nadležni seizmološki centri nastavljaju pratiti eventualna nova podrhtavanja tla.