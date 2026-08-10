Snažan zemljotres pogodio Kolumbiju i odnio ljudske živote

Kolumbiju je u ponedjeljak, 10. augusta 2026. godine, pogodio snažan zemljotres magnitude 7,4, koji je izazvao velika razaranja i ljudske žrtve u zapadnom dijelu zemlje.

Prema podacima Kolumbijske geološke službe, epicentar zemljotresa nalazio se kod mjesta San José del Palmar, u regiji Chocó. Potres se dogodio oko 7:34 sati po lokalnom vremenu, na dubini od približno 96 kilometara.

Zemljotres se osjetio u velikom dijelu Kolumbije, uključujući gradove Cali, Pereira, Manizales i Quibdó. Brojne kuće i druge građevine su oštećene ili srušene, a spasilačke ekipe nastavile su potragu za ljudima zarobljenim ispod ruševina.

Prema informacijama objavljenim tokom 10. augusta, najmanje 111 ljudi je poginulo, dok su mnogi povrijeđeni. Vlasti su upozorile da se broj žrtava može mijenjati kako spasilačke ekipe budu stizale do udaljenijih i teško pristupačnih područja.

Zbog posljedica zemljotresa oštećene su stotine objekata, a u pojedinim dijelovima zemlje privremeno je obustavljen i avionski saobraćaj. Nakon glavnog udara zabilježeni su i naknadni potresi, zbog čega su stanovnici ostali na oprezu.

Kolumbija se nalazi u seizmički veoma aktivnom području, zbog čega zemljotresi u ovoj zemlji nisu rijetkost. Ipak, potres od 10. augusta 2026. godine jedan je od najsnažnijih i najtežih koji su pogodili zemlju posljednjih godina.

Dok spasilačke službe nastavljaju rad na terenu, stanovništvu pogođenih područja potrebni su smještaj, medicinska pomoć i osnovne životne potrepštine. Razmjere štete i konačan broj žrtava bit će poznatiji nakon završetka spasilačkih akcija i detaljne procjene pogođenih područja.