Uoči protesta instruktora vožnje u TK: Ministarstvo tvrdi da sistem funkcioniše

Protest instruktora vožnje u Tuzlanskom kantonu, najavljen za srijedu, 12. augusta, dolazi nakon višesedmičnih neslaganja predstavnika autoškola i Ministarstva obrazovanja i nauke TK zbog primjene novog aplikativnog softvera za osposobljavanje i polaganje vozačkih ispita.

Uoči protesta Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona oglasilo se saopćenjem u kojem navodi da je važno da javnost, a posebno kandidati za vozače i njihovi roditelji, budu upoznati sa načinom funkcionisanja sistema i razlozima zbog kojih je uvedena digitalna evidencija.

Iz Ministarstva ističu da poštuju pravo predstavnika autoškola i instruktora na mirno okupljanje i javno izražavanje stavova, ali odbacuju tvrdnje da nisu bili spremni na razgovore.

Kako navode, u prethodnom periodu vođena je komunikacija sa predstavnicima autoškola, a razmatrana su i moguća prilagođavanja sistema tamo gdje ona ne bi ugrozila zakonitost, kontrolu procesa i interese kandidata.

Ministarstvo tvrdi da je bilo spremno tražiti kompromisna rješenja, ali da su predstavnici autoškola ostajali pri zahtjevima koje su postavljali na, kako navode, ultimativan način.

Prema podacima Ministarstva, kroz aplikativni softver do sada je registrovano više od 700 kandidata koji se nalaze u različitim fazama osposobljavanja i polaganja vozačkog ispita. Iz resornog ministarstva smatraju da ovaj podatak pokazuje da sistem funkcioniše i da se obuka i polaganje mogu redovno provoditi uz digitalne evidencije.

Kroz sistem se evidentiraju registracija kandidata, njegovo prisustvo na obuci, realizovani časovi, izdavanje propisanih dokumenata, prijava na ispit, provođenje pojedinih dijelova ispita i evidentiranje rezultata.

Cilj je, navode iz Ministarstva, da svaka važna radnja tokom osposobljavanja ostane provjerljiva te da kandidati budu sigurni da su dobili broj časova koji su platili i da dokumentacija odgovara stvarno provedenoj obuci.

Jedan od razloga za uvođenje sistema, prema obrazloženju Ministarstva, jeste i smanjenje mogućnosti retroaktivnog evidentiranja časova, izdavanja potvrda bez uredno provedene obuke, zloupotrebe ili falsifikovanja dokumenata, kao i angažovanja osoba koje nemaju važeće licence.

Softver, kako se pojašnjava, ne može generisati potvrdu o završenom osposobljavanju ukoliko kandidat nije ispunio propisane uslove, niti uvjerenje o položenom ispitu ukoliko ispit nije uspješno položen.

Posebno su se osvrnuli na kandidate koji su obuku započeli prije početka obavezne primjene aplikativnog sistema.

Za one koji su osposobljavanje počeli prije 1. juna 2026. godine ostavljen je prijelazni period tokom kojeg proces mogu završiti prema ranijoj praksi, najkasnije do 1. septembra 2026. godine.

S druge strane, kandidati koji su obuku započeli 1. juna ili nakon tog datuma trebaju biti evidentirani u aplikativnom softveru.

Ministarstvo ih poziva da od svoje autoškole provjere da li su uredno registrovani i da li se njihovo prisustvo i realizovani časovi evidentiraju u sistemu kako nakon završene obuke ne bi imali probleme prilikom prijave za polaganje ispita.

Kod kandidata čije je osposobljavanje vođeno mimo aplikativnog sistema Ministarstvo prije prihvatanja prijave za ispit mora provjeriti vjerodostojnost i potpunost dokumentacije. U tim slučajevima od autoškola se, kada je potrebno, traže evidencije i dnevnici osposobljavanja kako bi se provjerili podaci navedeni u potvrdama.

Iz Ministarstva su zbog toga pozvali autoškole koje su kandidate obučavale izvan sistema da potrebnu dokumentaciju dostavljaju na vrijeme i u cijelosti, kako kandidati ne bi dodatno čekali na izlazak na ispit.

Poručuju da kandidat ne bi trebao biti sredstvo pritiska niti snositi posljedice odluke pojedine autoškole da ne koristi informacioni sistem.

Provjera dokumentacije, kako naglašavaju, nije usmjerena protiv kandidata niti znači da im Ministarstvo želi uskratiti pravo na polaganje. Cilj je da svaki kandidat ispitu pristupi na osnovu uredne i provjerljive dokumentacije i da pravila budu jednaka za sve.

Uoči protesta instruktora vožnje u Tuzlanskom kantonu, iz Ministarstva navode i da dijalog sa autoškolama i instruktorima ostaje otvoren kada su u pitanju konkretni tehnički i organizacioni problemi koji se mogu unaprijediti.

Ipak, naglašavaju da predmet kompromisa ne mogu biti mehanizmi kojima se provjerava da li je kandidat zaista prisustvovao propisanom broju časova, da li je obuku proveo ovlašteni instruktor ili predavač te da li su ispunjeni uslovi za pristupanje ispitu.

Ministarstvo poručuje da će nastaviti unapređivati informacioni sistem i otklanjati eventualne tehničke poteškoće, ali da neće odustati od transparentnog i provjerljivog sistema osposobljavanja budućih vozača.