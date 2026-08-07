Počela izgradnja nove fiskulturne sale OŠ Poljice

Nedžida Sprečaković
Počela izgradnja nove fiskulturne sale OŠ Poljice
Počela izgradnja nove fiskulturne sale OŠ Poljice

Fiskulturna sala OŠ Poljice uskoro bi trebala ponuditi znatno bolje uslove za nastavu tjelesnog odgoja, ali i sportske aktivnosti djece i mladih iz ovog lukavačkog naselja. Radovi na izgradnji novog objekta zvanično su počeli, a ukupna vrijednost projekta veća je od milion KM.

Početku radova prisustvovao je premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić, a projekat se realizuje uz podršku Vlade TK i Ministarstva obrazovanja i nauke TK, u okviru kapitalnih ulaganja u obrazovnu infrastrukturu.

Za prvu fazu projekta osigurano je 520.000 KM, dok bi, prema najavama, približno polovina planiranih radova trebala biti završena do kraja ove godine. Završetak kompletnog objekta očekuje se tokom naredne godine, uz osiguravanje nastavka finansiranja.

Počela izgradnja nove fiskulturne sale OŠ Poljice
Počela izgradnja nove fiskulturne sale OŠ Poljice

Halilagić je istakao da je riječ o 11. školskom sportskom objektu čiju je izgradnju pokrenula Vlada Tuzlanskog kantona, navodeći da ulaganja u školske objekte trebaju učenicima i zaposlenima omogućiti kvalitetnije i sigurnije uslove za obrazovanje.

Početak izgradnje pozdravio je i gradonačelnik Lukavca Edin Delić, koji je naglasio značaj novih investicija u obrazovnu infrastrukturu na području ovog grada i zahvalio roditeljima, nastavnicima i institucijama koje su učestvovale u realizaciji projekta.

Poseban značaj fiskulturna sala OŠ Poljice imat će za više od 320 učenika koji trenutno pohađaju ovu školu. Iako je riječ o seoskoj sredini, škola i danas u svakom razredu ima po dva odjeljenja, dok je prije 90 godina, kada je izgrađena, imala oko 160 učenika.

Direktorica škole Enisa Imamović navela je da je izgradnja nove sale dugogodišnja želja učenika, roditelja i zaposlenih. Postojeća sala izgrađena je 1961. godine i vremenom je dotrajala, zbog čega više nije pružala odgovarajuće i sigurne uslove za izvođenje nastave.

Nova fiskulturna sala OŠ Poljice trebala bi omogućiti sigurno i savremeno izvođenje časova tjelesnog odgoja, ali i otvoriti dodatni prostor za rad sportskih klubova iz lokalne zajednice. To bi posebno moglo značiti djeci koja trenutno zbog treninga moraju putovati u Lukavac.

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