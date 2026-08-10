Isplaćena prva rata stipendije studentima iz branilačke populacije u TK

Ali Huremović
Isplaćena prva rata stipendije studentima iz branilačke populacije u TK

Prva rata stipendije studentima iz branilačke populacije Tuzlanskog kantona isplaćena je danas na žiro račune korisnika koji su zaključili ugovore o stipendiranju za akademsku 2025/2026. godinu.

Kako je saopćeno iz Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, Ministarstvo finansija TK izvršilo je 10. augusta isplatu prve rate stipendije studentima koji imaju potpisane ugovore sa resornim ministarstvom.

Riječ je o korisnicima prava iz reda branilačke populacije koji su ispunili uslove za stipendiranje u tekućoj akademskoj godini.

Stipendije studentima iz branilačke populacije uplaćene su direktno na njihove žiro račune.

Kada je riječ o učenicima iz reda branilačke populacije, njihove stipendije bit će isplaćene nakon što nadležne općinske i gradske službe potpišu i dostave ugovore.

Iz Ministarstva za boračka pitanja TK navode da će isplata učenicima uslijediti nakon završetka te procedure.

pročitajte i ovo

Vijesti

Počela izgradnja nove fiskulturne sale OŠ Poljice

Tuzla i TK

Tuzli i Gradačcu 13,9 miliona KM za vodnu infrastrukturu

Vijesti

Stipendije za povratnike: Potpisani ugovori, uskoro novi javni poziv

Tuzla i TK

Vlada TK izdvojila sredstva za podršku sportu

Vijesti

Besplatni udžbenici za više od 33.000 učenika u TK

Istaknuto

Vlada TK izdvojila više od 127.000 KM za projekte održivog povratka

BiH

Vijeće ministara BiH povećalo maksimalnu podršku projektima Kreativne Evrope na 100.000 KM

Vijesti

Djevojka u Živinicama prijavila fizički napad, osumnjičeni na kriminalističkoj obradi

Tuzla i TK

Planska isključenja električne energije na području TK

BiH

Sedam bh. plivača u Parizu: Pogledajte kada nastupaju i gdje pratiti prijenose

Vijesti

UKC Tuzla upozorava: Za liječenje povratnika do kraja godine nedostaje oko milion KM

Učitati više