Isplaćena prva rata stipendije studentima iz branilačke populacije u TK

Prva rata stipendije studentima iz branilačke populacije Tuzlanskog kantona isplaćena je danas na žiro račune korisnika koji su zaključili ugovore o stipendiranju za akademsku 2025/2026. godinu.

Kako je saopćeno iz Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, Ministarstvo finansija TK izvršilo je 10. augusta isplatu prve rate stipendije studentima koji imaju potpisane ugovore sa resornim ministarstvom.

Riječ je o korisnicima prava iz reda branilačke populacije koji su ispunili uslove za stipendiranje u tekućoj akademskoj godini.

Stipendije studentima iz branilačke populacije uplaćene su direktno na njihove žiro račune.

Kada je riječ o učenicima iz reda branilačke populacije, njihove stipendije bit će isplaćene nakon što nadležne općinske i gradske službe potpišu i dostave ugovore.

Iz Ministarstva za boračka pitanja TK navode da će isplata učenicima uslijediti nakon završetka te procedure.