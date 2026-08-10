Futsal reprezentacija BiH otputovala u Maroko: Dvije jake provjere pred kvalifikacije

Futsal reprezentacija BiH otputovala je danas u Maroko, gdje će u Rabatu odigrati dvije prijateljske utakmice protiv domaće selekcije. Susreti su dio priprema za predstojeći kvalifikacioni ciklus, a selektor Goran Melher očekuje zahtjevnu provjeru protiv jedne od najboljih reprezentacija svijeta.

Bh. futsaleri okupili su se jučer u Trening centru NS/FS BiH u Zenici, nakon čega su odradili trening u Areni „Husejin Smajlović“.

Selektor Melher naveo je da su se na okupljanju pojavili svi pozvani igrači osim Alema Kadića, kojeg KMF Loznica nije pustio jer termin nije u FIFA kalendaru.

„Svi su zdravi i spremni. Vidim veliku želju da se dokažu, pogotovo jer imamo tri nova igrača koji dosad nikada nisu bili u reprezentaciji. Iskreno se nadam da će svako opravdati svoj poziv“, rekao je Melher.

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Selektor ističe da će dueli protiv Maroka biti izuzetno korisni jer se radi o selekciji koja zauzima šesto mjesto na svijetu.

Prema njegovim riječima, domaća reprezentacija već 15 dana trenira zajedno i priprema se za Afrički kup, što dodatno povećava težinu predstojećih utakmica.

„Ovo je ujedno naše jedino okupljanje prije kvalifikacija i utakmice sa Sjevernom Irskom, koju igramo 15. oktobra. Mislim da su ovo najbolje pripremne utakmice i pravi test za naš tim“, kazao je Melher.

Cilj je elitna runda

Govoreći o ambicijama u narednom kvalifikacionom ciklusu, selektor je rekao da je osnovni cilj plasman u elitnu rundu, odnosno među 20 najboljih reprezentacija Evrope.

BiH će u kvalifikacijama pokušati ostvariti pobjedu protiv Sjeverne Irske, dok se od duela sa Poljskom očekuje direktna borba za prvo mjesto u grupi.

Prva prijateljska utakmica između Maroka i Bosne i Hercegovine bit će odigrana 13. augusta u 19 sati, dok je drugi susret zakazan za 15. august u 17 sati.