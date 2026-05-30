Reprezentacija BiH u sjedećoj odbojci savladala Njemačku i upisala treću pobjedu

Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci ostvarila je treću pobjedu na Zlatnoj ligi nacija, koja se održava u Poljskoj. Bh. selekcija savladala je Njemačku rezultatom 3:2 i tako nastavila niz pobjeda na ovom turniru.

Utakmica je donijela veliku borbu i pet setova. Reprezentacija BiH povela je u prvom setu, ali je Njemačka uspjela izjednačiti rezultat. U trećem setu bh. tim ponovo je došao do prednosti od 2:1, no njemačka selekcija se nije predavala i izborila je novo izjednačenje.

Odluka o pobjedniku pala je u petom setu. Njemačka je i u tom dijelu meča bolje otvorila igru, ali je reprezentacija Bosne i Hercegovine uz veću koncentraciju u ključnim trenucima uspjela preokrenuti rezultat i doći do treće uzastopne pobjede, čime je zadržala maksimalan učinak na Zlatnoj ligi nacija.

Jedan od najboljih igrača svijeta i važan adut bh. reprezentacije Mirzet Duran istakao je da je upravo peti set presudio pobjednika.

“Njemačka je nama dobro poznat protivnik, utakmica je zaista bila teška u pet setova. Uspjeli smo na kraju preokrenuti iako gubili dva puta u petom setu. Mislim da smo zasluženo pobjedili, da smo smogli više snage i naravno znanja u petom setu i da smo uspjeli pobjediti. Turnir je zaista kvalitetan, vidimo to zaista po samim ekipama koje su tu. Možemo reći da današnjom utakmicom protiv Hrvatske u slučaju naše pobjede osiguravamo prvo mjesto”, kazao je Duran.

Bosna i Hercegovina narednu utakmicu igra danas protiv Hrvatske u 16:30 sati. Sutra bh. reprezentaciju očekuje meč protiv domaćina Poljske.