BiH u prijateljskoj utakmici protiv Malte, evo gdje možete gledati meč

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas od 19 sati gostuje selekciji Malte u prijateljskoj utakmici koja će se igrati na Nacionalnom stadionu u Ta’ Qali. Bit će to prilika za selektora da isproba nove igrače i taktička rješenja uoči nastavka kvalifikacionih izazova.

Susret će suditi Vitalijs Spasjonnikovs iz Latvije, arbitar s iskustvom vođenja utakmica u kvalifikacijama za Ligu šampiona i Konferencijsku ligu. Do sada je sudio jednu zvaničnu utakmicu reprezentacija – duel Danske i San Marina u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2024. godine, kao i dvije prijateljske utakmice selekcija Ukrajina – Kipar (2021.) i Estonija – Litvanija (2022.).

Spasjonnikovsu će asistirati sunarodnjaci Raimonds Tatriks i Arturs Šakurovs, dok će četvrti arbitar biti Matthew De Gabriele s Malte.

Utakmicu Malta – BiH moći će uživo pratiti svi gledatelji u Bosni i Hercegovini putem programa državne televizije BHT 1.