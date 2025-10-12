BiH u prijateljskoj utakmici protiv Malte, evo gdje možete gledati meč

RTV SLON
Ulaznice za meč BiH – Austrija dostupne od 1. jula, pretprodaja već počela
Foto: FS BiH

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas od 19 sati gostuje selekciji Malte u prijateljskoj utakmici koja će se igrati na Nacionalnom stadionu u Ta’ Qali. Bit će to prilika za selektora da isproba nove igrače i taktička rješenja uoči nastavka kvalifikacionih izazova.

Susret će suditi Vitalijs Spasjonnikovs iz Latvije, arbitar s iskustvom vođenja utakmica u kvalifikacijama za Ligu šampiona i Konferencijsku ligu. Do sada je sudio jednu zvaničnu utakmicu reprezentacija – duel Danske i San Marina u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2024. godine, kao i dvije prijateljske utakmice selekcija Ukrajina – Kipar (2021.) i Estonija – Litvanija (2022.).

Spasjonnikovsu će asistirati sunarodnjaci Raimonds Tatriks i Arturs Šakurovs, dok će četvrti arbitar biti Matthew De Gabriele s Malte.

Utakmicu Malta – BiH moći će uživo pratiti svi gledatelji u Bosni i Hercegovini putem programa državne televizije BHT 1.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Danas počinje vašar u Puračiću

Vijesti

Sutra u FBiH Dan žalosti zbog smrti Halida Bešlića

Istaknuto

Danas potpuna obustava saobraćaja u dijelu ulice Bosne srebrene u Tuzli

Istaknuto

Stanje na putevima: Radovi usporavaju vožnju na pojedinim mjestima

Istaknuto

Vremenska prognoza: Kakvo nas vrijeme očekuje danas u Tuzli?

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]