Reprezentacija BiH danas počinje pripreme za Kipar i Maltu

Reprezentacija BiH okupit će se danas u Sarajevu gdje će započeti pripreme za naredna dva meča, kvalifikacijski duel protiv Kipra i prijateljski susret s Maltom.

Selektor Sergej Barbarez na spisak je uvrstio 25 igrača, a među njima su i tri povratnika u nacionalni tim – Dennis Hadžikadunić, Haris Tabaković i Luka Menalo. Zbog povrede je otpao Haris Hajradinović, pa je umjesto njega poziv dobio igrač AIK-a, Dino Beširović.

Na današnjem okupljanju Barbarez očekuje: Nikolu Vasilja, Martina Zlomislića, Osmana Hadžikića, Nihada Mujakića, Nikolu Katića, Tarika Muharemovića, Dženisa Burnića, Amara Dedića, Adriana Leona Barišića, Luku Menala, Emana Košpu, Dennisa Hadžikadunića, Ivana Šunjića, Ivana Bašića, Kerima Alajbegovića, Amara Memića, Ermedina Demirovića, Benjamina Tahirovića, Dinu Beširovića, Edina Džeku, Armina Gigovića, Naila Omerovića, Esmira Bajraktarevića, Harisa Tabakovića i Sameda Baždara.

Prvi trening reprezentativci će odraditi danas u 17 sati na Butmiru, dok će se selektor Sergej Barbarez novinarima obratiti ranije, na konferenciji za medije zakazanoj za 11 sati.

Reprezentacija BiH u Sarajevu će trenirati do srijede, nakon čega putuje na Kipar gdje ih u četvrtak očekuje kvalifikacijska utakmica. Nakon tog meča, ekipu očekuje i prijateljski susret protiv Malte.