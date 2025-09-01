Zmajevi počeli pripreme za duele sa San Marinom i Austrijom

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se danas na Ilidži i time zvanično započela pripreme za naredne kvalifikacione mečeve protiv San Marina i Austrije. Prvi trening zakazan je za 17.30 sati na stadionu „Asim Ferhatović Hase“.

Selektor Sergej Barbarez suočio se sa promjenama u ekipi zbog povreda. Umjesto Ifeta Đakovca pozvan je mladi napadač PSV-a Esmir Bajraktarević, dok je povrijeđenog Arijana Malića zamijenio igrač Kelna Jusuf Gazibegović. Ostali reprezentativci stigli su spremni, a selektor naglašava da je zadovoljan njihovom formom, minutažom i učinkom u klubovima.

„Važno je da igrači dolaze s osmijehom i ponosom jer tada pokazuju i želju i volju. Pritisak koji osjećamo je privilegija i radujemo se što se nalazimo u situaciji da ga imamo. Kod naših navijača postoji velika želja i energija da napravimo novi iskorak, a mi ćemo dati sve od sebe da tako bude“, kazao je Barbarez.

Na spisku selektora našli su se golmani Nikola Vasilj, Martin Zlomislić i Osman Hadžikić, zatim braniči Amar Dedić, Dženis Burnić, Nihad Mujakić, Nikola Katić, Tarik Muharemović, Stjepan Radeljić, Adrian Leon Barišić, Eman Košpo i Jusuf Gazibegović. Vezni red čine Ivan Šunjić, Amar Memić, Ivan Bašić, Armin Gigović, Benjamin Tahirović, Haris Hajradinović, Nail Omerović, Kerim Alajbegović i Esmir Bajraktarević, dok će napad predvoditi Edin Džeko, Samed Baždar, Ermedin Demirović i Luka Kulenović.

BiH će prvi susret odigrati u subotu u Serravalleu protiv San Marina s početkom u 20.45 sati, dok će tri dana kasnije u Zenici dočekati Austriju. Nakon tri odigrana kola, Zmajevi se nalaze na čelu grupe s maksimalnim učinkom.