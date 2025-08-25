Ivan Perišić poručio Barbarezu: „Mali je spreman“ – pohvala za Esmira Bajraktarevića

Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić oduševljen je partijom 20-godišnjeg Esmira Bajraktarevića. Na svom Instagram profilu uputio je javnu pohvalu mladom fudbaleru Bosne i Hercegovine, uz poruku selektoru Sergeju Barbarezu:

– Selektore, mali je spreman – napisao je Perišić, dodavši nekoliko hashtagova.

Dva gola za pamćenje

Bajraktarević je u subotu protiv Groningena odigrao meč koji će pamtiti cijelog života. Pri rezultatu 1:1, trener PSV-a odlučio ga je uvesti na poluvremenu, a mladi krilni fudbaler već u istoj minuti postigao je gol za vodstvo svog tima. Samo 20-ak minuta kasnije ponovo se upisao u strijelce – u 66. minuti sjajno je reagovao u šesnaestercu i polu-volej udarcem postigao svoj drugi pogodak.

– Ovo je tek početak sezone i nadam se da će mi donijeti priliku da se etabliram u PSV-u i reprezentaciji BiH – rekao je Bajraktarević nakon utakmice.

Bosz: „Napravio je razliku na terenu“

Trener PSV-a Peter Bosz pohvalio je nastup mladog bh. fudbalera, ali i naglasio da pred njim stoji još mnogo rada.

– Izuzetno sam sretan zbog njega. S nama je šest mjeseci, ali nije odigrao mnogo minuta. Razgovarao sam s njim o efikasnosti. Kao napadaču sve se svodi na golove i asistencije. Ako uđeš u igru i odmah postigneš gol – to je fantastično – kazao je Bosz.

Dodao je da Bajraktarević posjeduje kvalitet, ali i da ima prostora za napredak.

– Vidi se da je dobar fudbaler, ali mora još puno učiti. Nekada radi i pogrešne stvari, poput pokušaja da loptu provuče kroz noge protivnika. Još je mlad i to je u redu. Ipak, večeras je napravio razliku na terenu – istakao je trener PSV-a.

Povratak u reprezentaciju?

Bajraktarević je do sada odigrao šest mečeva za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, a posljednji nastup imao je krajem prošle godine protiv Nizozemske u Zenici (1:1). Nakon toga nije bio na spisku selektora, ali njegova forma u PSV-u, uz javnu podršku Ivana Perišića, mogli bi biti dovoljan signal Sergeju Barbarezu da razmotri njegov povratak među „Zmajeve“.