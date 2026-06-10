Nedim Sladić: Idealno vrijeme za gledanje utakmice na otvorenom

Pred navijačima Bosne i Hercegovine je bogat sportski period, a pažnja javnosti trenutno je usmjerena na nastup Zmajeva protiv Kanade na Svjetskom prvenstvu.

Za sve one koji planiraju utakmicu pratiti na otvorenom, na gradskim trgovima, u baštama kafića ili u društvu prijatelja, vremenske prilike donose dobre vijesti.

Prema prognozama, noć u kojoj će se igrati susret Bosne i Hercegovine i Kanade bit će pretežno vedra i mirna u većem dijelu zemlje. Ipak, meteorolozi upozoravaju da će temperature biti nešto niže, pa se građanima preporučuje toplija odjeća, posebno u kasnijim satima.

Temperature zraka u prvom dijelu noći kretat će se uglavnom između 14 i 18 stepeni Celzijusa u Bosni, dok će u Hercegovini dosezati do 22 stepena. U drugom dijelu noći očekuje se pad temperature na između 9 i 12 stepeni u Bosni, odnosno do 16 stepeni u Hercegovini.

Ljubitelji nogometa tako će, barem kada je riječ o vremenskim prilikama, imati idealne uslove za praćenje utakmice i navijanje za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

Ono što svi navijači priželjkuju jeste da vedro nebo bude uvod i u uspješnu noć za Zmajeve na terenu.