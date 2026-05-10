Barbarez sutra objavljuje spisak Zmajeva za Svjetsko prvenstvo

Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez održat će sutra konferenciju za medije u prostorijama Fudbalskog saveza BiH u Sarajevu.

Press konferencija zakazana je za 14 sati, a tom prilikom bit će objavljen spisak igrača na koje stručni štab računa za predstojeće FIFA Svjetsko prvenstvo, koje će biti održano u Kanadi, Meksiku i SAD-u.

Barbarez će govoriti o izboru igrača, planovima i očekivanjima reprezentacije BiH, koja će drugi put nastupiti na najvećoj svjetskoj fudbalskoj smotri.

Za sada je poznato da na spisku neće biti fudbalera Hull Cityja Amira Hadžiahmetovića i defanzivca portugalske Brage Adriana Leona Barišića, koji su otpali zbog povreda.

Bosna i Hercegovina će na Svjetskom prvenstvu igrati u grupi B protiv Kanade, Švicarske i Katara.