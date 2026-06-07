Svi rivali BiH iz grupe B remizirali u posljednjim provjerama

BiH je u posljednjoj pripremnoj utakmici pred Svjetsko prvenstvo remizirala s Panamom 1:1 u St. Louisu, a zanimljivo je da su i svi rivali Zmajeva iz grupe B svoje provjere završili bez pobjede.

Kanada je u noći s petka na subotu u Montrealu igrala protiv Republike Irske, a susret je završen rezultatom 1:1.

Istim rezultatom završena je i utakmica Švicarske i Australije u San Diegu, dok je Katar u Los Angelesu odigrao 0:0 protiv El Salvadora.

Zmajevi će prvi meč grupe B igrati 12. juna u Torontu protiv domaćina Kanade, od 21:00 sat po našem vremenu.

Dan kasnije, također od 21:00 sat, u San Franciscu se sastaju Katar i Švicarska.