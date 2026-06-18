Zmajevi večeras mogu riješiti pitanje prolaza

Zmajevi večeras protiv Švicarske igraju važan meč na Svjetskom prvenstvu, a pobjeda bi im mogla otvoriti vrata nokaut faze.

BiH protiv Švicarske večeras igra jednu od najvažnijih utakmica u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva, duel koji bi Zmajevima mogao širom otvoriti vrata nokaut faze i omogućiti da sudbinu u Grupi B uzmu u svoje ruke.

Utakmica se igra večeras od 21 sat po našem vremenu u Inglewoodu, a nakon prvog kola u grupi je sve potpuno otvoreno. Sve četiri selekcije imaju po jedan bod, nakon što su BiH i Kanada remizirale, dok je neriješeno završio i susret Katara i Švicarske. Upravo zbog toga večerašnji duel ima dodatnu težinu, jer bi pobjeda bh. reprezentaciji donijela četiri boda i ogromnu prednost u borbi za prolazak dalje.

Zmajevi u ovaj susret ulaze sa četvrte pozicije u grupi, ali tabela trenutno ne govori mnogo, jer su sve reprezentacije bodovno izjednačene. Švicarska je prva, Kanada druga, Katar treći, dok je Bosna i Hercegovina četvrta, a sve selekcije imaju isti učinak, jedan odigran meč, jedan remi, jedan postignut i jedan primljen gol.

BiH protiv Švicarske za veliki korak prema prolazu

Pobjeda protiv Švicarske bila bi ogroman korak za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Sa četiri boda nakon dva kola, Zmajevi bi došli u poziciju da posljednje kolo dočekaju mnogo mirnije, uz realnu mogućnost da već večeras naprave ključni posao u borbi za nokaut fazu.

Ipak, put do tog cilja neće biti jednostavan. Švicarska je iskusna reprezentacija, navikla na velika takmičenja i utakmice visokog pritiska. Prema prikazanim prognozama, Švicarci su blagi favoriti, ali upravo ovakve utakmice često pokažu da brojevi prije početka ne moraju značiti mnogo na terenu.

U bh. javnosti posljednjih dana mnogo se govori i o mogućem sastavu Zmajeva. Kao i uvijek, najlakše je komentarisati kada nismo na mjestu selektora, ali navijači imaju svoja očekivanja. Dio javnosti smatra da je Kerim Alajbegović zaslužio mjesto u startnih 11, posebno nakon partija kojima je pokazao da može donijeti energiju, brzinu i konkretnost u igri prema naprijed.

Posebno se komentariše i forma Ermedina Demirovića. Napadač Stuttgarta i reprezentativac BiH posljednji put je u dresu Zmajeva zatresao mrežu 24. marta 2025. godine u utakmici protiv Kipra u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Navijači očekuju da upravo večeras prekine golgeterski post, jer bi pogodak u ovakvom susretu imao ogromnu težinu.

Idealni uslovi za igru u Inglewoodu

Utakmica će biti odigrana u Inglewoodu, gdje se za vrijeme susreta očekuje temperatura od oko 19 stepeni Celzijusa, što su gotovo idealni uslovi za igru. Stadion kapaciteta oko 70.000 mjesta mogao bi biti ispunjen sjajnom atmosferom, a bh. navijači su danima prisutni u Los Angelesu i okolini.

Zmajevi će i večeras imati veliku podršku sa tribina. Bh. navijači su već “okupirali” LA, a očekuje se da će svojim navijanjem stvoriti atmosferu koja bi mogla biti dodatni vjetar u leđa reprezentaciji Bosne i Hercegovine.

Za večerašnji susret spremni su i navijači u Tuzli, gdje će se utakmica pratiti na Trgu slobode. Nakon remija protiv Kanade, interesovanje je dodatno poraslo, jer je jasno da bi duel sa Švicarskom mogao odrediti smjer bh. reprezentacije na ovom Mundijalu.

Zmajevi imaju priliku uzeti stvari u svoje ruke

BiH protiv Švicarske večeras ne igra samo drugu utakmicu grupne faze, nego meč koji može promijeniti cijelu sliku Grupe B. Nakon remija Katara i Švicarske, te osvojenog boda protiv Kanade, Zmajevi imaju šansu da pobjedom naprave najveći korak prema prolasku dalje.

Sve je još otvoreno, ali računica je jasna. Pobjeda donosi mir, samopouzdanje i gotovo idealnu poziciju pred posljednje kolo. Remi bi ostavio BiH u igri, ali bi donio dodatne kalkulacije. Poraz bi znatno zakomplikovao put prema nokaut fazi.

Zbog toga večerašnji duel nosi posebnu težinu. Na terenu će se tražiti strpljenje, disciplina i hrabrost, a na tribinama i u gradovima širom Bosne i Hercegovine očekuje se podrška kakvu reprezentacija ima samo u najvažnijim utakmicama.