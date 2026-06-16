BiH-Švicarska igraju u četvrtak utakmicu drugog kola grupe B na Svjetskom prvenstvu, a FIFA je za ovaj duel odredila portugalskog sudiju Joãa Pinheira.

Riječ je o arbitru koji će na meču između Švicarske i Bosne i Hercegovine predvoditi uglavnom portugalsku sudijsku ekipu. Njegovi pomoćnici bit će Bruno Jesus i Luciano Maia, također iz Portugala, dok je za četvrtog sudiju određen Yusuke Araki iz Japana. Rezervni pomoćni sudija bit će Jun Mihara, također iz Japana.

BiH-Švicarska pod palicom sudije koji je već sudio Zmajevima

Za bh. reprezentaciju zanimljivo je da João Pinheiro nije potpuno nepoznato ime. On je već sudio Zmajevima, i to u novembru prošle godine na utakmici Austrija, BiH u Beču, koja je završena rezultatom 1:1.

Pinheiro dolazi iz Portugala, rođen je 1988. godine, a status FIFA sudije ima od 2016. godine. Prema podacima UEFA-e, do ljeta 2025. godine sudio je 68 utakmica u UEFA takmičenjima, uključujući mečeve klubova i reprezentacija. Iste godine bio je delegiran i za UEFA Superkup između PSG-a i Tottenhama, što potvrđuje da se radi o arbitru kojem UEFA daje značajne utakmice.

Pinheiro nije sudija koji rijetko poseže za kartonima

Ono što posebno može biti važno za Zmajeve jeste njegov kriterij kada su u pitanju kartoni. Prema dostupnim statističkim bazama, Pinheiro je sudija koji u prosjeku pokazuje između četiri i pet žutih kartona po utakmici, zavisno od baze i obuhvaćenih takmičenja. PlayerStats navodi prosjek od 5,18 žutih kartona po meču, FootyMetrics 4,61 žutih kartona, dok ValueStats bilježi 4,82 žuta kartona po utakmici.

To je podatak koji posebno dobija na težini jer su Nikola Katić, Jovo Lukić i Ermedin Demirović pod prijetnjom suspenzije. Ukoliko neko od njih dobije drugi žuti karton na turniru, propustio bi naredni susret protiv Katara.

Veliki ispit za Zmajeve u drugom kolu

Utakmica BiH-Švicarska igra se u četvrtak, 18. juna, od 21 sat po vremenu u Bosni i Hercegovini. Duel je na rasporedu na SoFi stadionu u Inglewoodu, odnosno Los Angelesu, a riječ je o susretu koji za Zmajeve može imati veliki značaj u borbi za plasman u narednu fazu Svjetskog prvenstva.

Nakon remija protiv Kanade u prvom kolu, reprezentacija Bosne i Hercegovine u drugi meč ulazi s jasnim ciljem da ostane u igri za prolazak grupe. S druge strane, Švicarska je u prvom kolu remizirala protiv Katara, pa i ovaj tim u duel protiv Zmajeva ulazi pod pritiskom osvajanja bodova.

Sudijska četvorka, predvođena Pinheirom, mogla bi imati važnu ulogu u utakmici u kojoj se očekuje velika borba, mnogo duela i taktičkog nadmudrivanja. S obzirom na statistiku portugalskog arbitra, bh. reprezentativci će morati biti posebno oprezni u duelima, naročito igrači koji već imaju javnu opomenu.

Meč BiH-Švicarska jedan je od ključnih susreta drugog kola grupe B, jer bi njegov ishod mogao značajno odrediti poziciju Zmajeva pred posljednju utakmicu grupne faze protiv Katara.

Više informacija o Mundijalu čitajte na našem portalu u sekciji SVJETSKO PRVENSTVO