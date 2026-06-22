Rezultati SP nakon još jedne sedmice grupne faze potvrđuju da ovogodišnje Svjetsko prvenstvo donosi mnogo uzbuđenja, neočekivanih raspleta i utakmica koje će u posljednjem kolu odlučivati o plasmanu u nokaut fazu. Nakon odigranih susreta u većini grupa, neke reprezentacije su već napravile veliki korak prema nastavku takmičenja, dok pojedine selekcije više gotovo da nemaju pravo na grešku.

Rezultati SP po grupama

U grupi A, Meksiko je pobjedama protiv Južne Afrike i Južne Koreje stigao do maksimalnih šest bodova, dok je Južna Koreja savladala Češku, ali potom poražena od Meksika. Češka i Južna Afrika odigrale su 1:1, pa obje selekcije posljednje kolo dočekuju sa po jednim bodom.

U grupi B, Kanada je remizirala sa Bosnom i Hercegovinom 1:1, a zatim ubjedljivo savladala Katar 6:0. Švicarska je najprije remizirala sa Katarom 1:1, a potom pobijedila BiH rezultatom 4:1. Upravo ova grupa posebno je važna za bh. javnost, jer Zmajevi u posljednjem kolu moraju tražiti pobjedu protiv Katara.

U grupi C, Brazil je remizirao sa Marokom 1:1, a potom savladao Haiti 3:0. Maroko je nakon remija protiv Brazila pobijedio Škotsku 1:0, dok je Škotska na startu bila bolja od Haitija.

Grupa D donijela je odličan start domaćina SAD-a, koji je savladao Paragvaj 4:1 i Australiju 2:0, dok je Australija ranije pobijedila Tursku, a Paragvaj potom minimalno slavio protiv Turske.

U grupi E, Njemačka je pokazala najviše, prvo je deklasirala Curaçao 7:1, a zatim pobijedila Obalu Slonovače 2:1. Obala Slonovače je ranije savladala Ekvador, dok su Ekvador i Curaçao odigrali bez golova.

Grupa F donijela je efikasne utakmice, Nizozemska i Japan odigrali su 2:2, Švedska je pobijedila Tunis 5:1, zatim je Nizozemska bila bolja od Švedske 5:1, a Japan je savladao Tunis 4:0.

U grupi G, Belgija i Egipat su remizirali 1:1, Iran i Novi Zeland odigrali su 2:2, a zatim su Belgija i Iran odigrali bez golova. Egipat je u drugom kolu savladao Novi Zeland 3:1 i preuzeo prvo mjesto u grupi.

U grupi H, jedno od najvećih iznenađenja bio je remi Španije i Zelenortskih Ostrva 0:0, dok su Saudijska Arabija i Urugvaj odigrali 1:1. Španija je zatim pobijedila Saudijsku Arabiju 4:0, a Urugvaj i Zelenortska Ostrva odigrali su 2:2. Zelenortska Ostrva su tako nakon dvije utakmice ostala neporažena protiv dvije fudbalski mnogo poznatije reprezentacije, što je jedan od najzanimljivijih detalja dosadašnjeg dijela turnira.

U grupi I, Francuska je otvorila takmičenje pobjedom protiv Senegala 3:1, dok je Norveška savladala Irak 4:1.

U grupi J, Argentina je pobijedila Alžir 3:0, a Austrija Jordan 3:1. U Grupi K, Portugal i DR Kongo odigrali su 1:1, dok je Kolumbija savladala Uzbekistan 3:1.

U grupi L, Engleska je u spektakularnom meču pobijedila Hrvatsku 4:2, dok je Gana minimalno savladala Panamu 1:0.

Rezultati SP i grupa B: Zmajevi pred utakmicom odluke

Posebnu pažnju bh. javnosti privlači Grupa B, u kojoj Bosna i Hercegovina nakon dva kola ima jedan bod. Zmajevi su na otvaranju remizirali protiv Kanade 1:1, ali su u drugom kolu poraženi od Švicarske 4:1. Kanada i Švicarska imaju po četiri boda i trenutno su u najboljoj poziciji, dok BiH i Katar imaju po jedan bod. To znači da će utakmica Bosne i Hercegovine protiv Katara imati ogroman značaj za nastavak takmičenja. Susret BiH – Katar igra se 24. juna u 21 sat po našem vremenu.

Za Zmajeve je pobjeda imperativ, jer samo tako ostaju u realnoj borbi za plasman dalje. Ukoliko BiH savlada Katar, njen put u nokaut fazu zavisit će i od ishoda utakmice Kanada – Švicarska. Ako bi Zmajevi završili kao druga selekcija u grupi B, u nokaut fazi bi igrali protiv drugoplasirane reprezentacije iz grupe A, gdje su trenutno u igri Južna Koreja, Češka i Južna Afrika.

Ako Bosna i Hercegovina završi kao trećeplasirana selekcija i bude među osam najboljih trećeplasiranih ekipa, prema rasporedu nokaut faze igrala bi protiv po