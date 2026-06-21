BiH protiv Katara igra meč odluke, poznato ko će suditi susret

FIFA je potvrdila sudijski tim za treću i odlučujuću utakmicu reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu protiv Katara.

Glavni sudija susreta bit će Jesus Valenzuela iz Venecuele. Četrdesettrogodišnjem arbitru asistirat će njegovi sunarodnjaci Jorge Urrego i Tulio Moreno, dok će četvrti sudija biti Yusuke Araki iz Japana.

Valenzuela je već dijelio pravdu na aktuelnom Svjetskom prvenstvu, a sudio je utakmicu grupe D između Australije i Turske. To mu je ujedno bio prvi susret koji je sudio reprezentacijama na ovom turniru.

FIFA-inu licencu dobio je 2013. godine, a zanimljivo je da je u posljednje dvije godine sudio po dvije utakmice u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Saudijskoj Arabiji.

Ove godine bio je angažovan i na po dvije utakmice u Copa Libertadores i Copa Sudamericana.

Valenzuela u prosjeku pokazuje 4,7 žutih kartona po utakmici, dok crvene kartone pokazuje rijetko.

Utakmica Bosna i Hercegovina, Katar igra se u srijedu od 21 sat.